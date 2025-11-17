Az orosz–indiai csúcstalálkozót három hét múlva tartják meg Újdelhiben – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta indiai hivatali partnerét, Szubrahmanjam Dzsaishankart. Lavrov az Indiával való viszonyt az orosz külpolitika nagy fontosságú prioritásának nevezte.

Itt az oroszok bejelentése: orosz–indiai csúcstalálkozó lesz Újdelhiben / Fotó: AFP

Az indiai diplomácia vezetője elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök éves találkozójára több kétoldalú megállapodást készítenek elő.

A megbeszélésen a felek megvitatták az ukrajnai, közel-keleti és afganisztáni konfliktust.

Alekszandr Gruzgyev, az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője korábban bejelentette, hogy az orosz és az indiai fél a vasúti járműiparban való együttműködés bővítését vizsgálja.

India állítólag teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak Indiában. Kifejtette, hogy az orosz kőolajbevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dmitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy az Egyesült Államok által a héten bevezetett szankciók nem érik el hatásukat, és azokat az orosz gazdaság nem fogja megérezni.

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval. Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek, és az újabb intézkedések további 20-30 százalékos eséshez vezetnek.