Erről eddig nem volt szó: Ukrajna megkapja a NATO egyik legerősebb vadászbombázóját – megkezdődött az ukrán hadsereg újjáépítése

A tízéves időtávra tervezett megállapodás új korszakot nyit az ukrán hadsereg hosszú távú fejlesztésében. Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Párizsban történelmi szándéknyilatkozatot írt alá, amely szerint Ukrajna száz Rafale típusú francia vadászrepülőgépet vásárol.
VG/MTI
2025.11.17, 19:20
Frissítve: 2025.11.17, 19:27

Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ukrajna tíz éven belül körülbelül száz Rafale vadászgépet szerez be Franciaországtól a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt. A szándéknyilatkozat részeként Ukrajna más francia fejlesztésű fegyvereket is kaphat, köztük a fejlesztés alatt álló új generációs SAMP-T légvédelmi rendszert, radarrendszereket és drónokat.

A Rafale B standard F4 fighter jet of France's air force flies as part of NATO's Enhanced Air Policing (eAP) mission in the Baltic States, on Dezember 17, 2024 at Siauliai airbase in Lithuania. (Photo by Petras Malukas / AFP) rafale
Az ukrán és a francia elnök hétfőn Párizsban történelmi szándéknyilatkozatot írt alá, amely szerint Ukrajna száz Rafale típusú francia vadászrepülőgépet vásárol / Fotó: AFP

Macron hangsúlyozta, hogy a megállapodás az eddigi nyugati fegyverátadásoktól eltérő, hosszú távú stratégiai időszakot jelöl, amely a háború utáni ukrán hadsereg újjáépítését szolgálja. 

Minden készen áll a békéhez. Csak Oroszország nem hajlandó rá

– jelentette ki a francia elnök.

Zelenszkij kiemelte a történelmi megállapodás jelentőségét, és nagyra értékelte Franciaország támogatását. A Rafale-ok beszerzése mellett a megállapodás drónokra és irányított bombákra is kiterjed, amelyek gyártása az év végéig és a következő három évben történik, a pilóták képzése és a gyártás miatt azonban a Rafale-ok ütemezése hosszabb távú lesz.

A finanszírozás részleteit még nem tisztázták, Franciaország azonban jelezte, hogy saját költségvetési forrásai mellett európai mechanizmusokat is igénybe kíván venni, és felvetette az EU közös adósságának lehetőségét Ukrajna hosszú távú támogatására.

A Rafale-beszerzés csak a kezdet

Ez a szándéknyilatkozat újabb lépés az ukrán hadsereg korszerűsítésében, amely korábban Mirage repülőgépekkel és a hagyományos SAMP-T légvédelmi rendszerrel kezdődött. Zelenszkij már korábban szándéknyilatkozatot írt alá 100-150 svéd Gripen vadász megvásárlásáról is, így az ország jelentős lépéseket tesz a légierő és a légvédelem modernizálására a tél közeledtével.

A látogatás során Macron bemutatta az ukrán elnöknek a francia hadsereg eszközeit a villacoublay-i katonai bázison, majd közös munkaebéden beszéltek a további együttműködésről. Az ukrán vezető kilencedik franciaországi látogatása alatt a két államfő rész vett egy drónfórumon is, kiemelve a drónok kulcsfontosságát az ukrán hadműveletekben.

„Talált pénzből” tárazna be vadászbombázókból Zelenszkij: most jött el a pillanat, erre már léphetnek az oroszok

Az ukrán légierő kénytelen lecserélni a Szovjetunióból örökölt vadászgépeit, hiszen azok modernizálására nincs mód. A francia Rafale előnye, hogy gyorsan bevethető, megvan hozzá a szervizháttér, miután hasonló Mirage–2000 repülők már vannak az ukrán légierőnél.

 

Orosz-ukrán háború

