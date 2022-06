Fotó: inelo.com/tachoscanweb/hu

Jöhet a manuális gépelés és a „sas” technika?

Vélhetően sokan ismerik azt, a valóságból táplálkozó viccet, hogy milyen az, aki úgy gépel, mint a sas? Köröz, és néha-néha lecsap. Ezzel a hatékonysággal és gyorsasággal, kézileg bevinni a tachográf adatokat igazi kínszenvedés. Tényleg. Színtisztán. Ráadásul miután az információk valahogy a gép agyában landoltak, még hátra van az elemzés, ami újfent nem kis kihívás. Kinek van erre ideje, ereje? Vélhetően keveseknek. Pontosan ezért annyira zseniális megoldás a szállítási szoftver!

A program automatikusan begyűjti a távolból a tachográfok által rögzített adatokat. Tehát mindenféle begépelés helyett az egész folyamat sebesen és automatizált módon megy végbe. Na már önmagában ez az egy pozitívum is aranyat ér, pedig itt még nincsen vége a pozitívumok felsorolásának. Ugyanis a könnyen kezelhető platform nemcsak az infók összeszedésében profi, hanem azok tálalásában is. Ilyen körülmények között a végeredmény elemzése nem okozhat nehézséget.

Hogy mire derülhet ilyen módon fény? Jobb esetben semmire. De az igazság az, hogy azért ez viszonylag ritkán fordul elő. Mert kisebb szabályszegések valahogy mindig feltűnnek. Viszont az sem lehetetlen, hogy kifejezetten komoly problémákról, sőt mi több, visszatérő szabálytalanságokról hull le a lepel. Az is előfordulhat, hogy előbb érkezik meg a büntetés, mint ahogy a konkrétumok színre lépnének. Mindenesetre az biztos, hogy a profi megfigyelésnek köszönhetően a jövőbeni fennakadások jóformán teljesen elkerülhetőek.

Mi van akkor, ha a munkamorállal nincsen minden rendben?

Akkor jöhetnek a továbbképzések, a tanfolyamok, a csapatépítők és az elbeszélgetések. Viszont ha egyetlen edukációra alapozó módszer sem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor nyilván nincs más út, mint az újratervezés. Az biztos, hogy a szabálysértések elkövetése semmilyen szinten sem elnézhető. Sem anyagilag, lévén a büntetéseket a cégnek kell benyelnie, sem emberileg, hiszen a figyelmetlenség akár emberéleteket is követelhet – erről szól a drivemebaby.hu cikke is.

Még jó, hogy a szoftver segítségével tempósan tiszta víz önthető a pohárba és átláthatóvá alakulhat az idáig homályos kép. A megbízható háttér pedig borítékolhatóan fokozódó produktivitást és nyereséget eredményez, már csak a büntetési tételek kivédésén keresztül.