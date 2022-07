A piaci szereplők többségének áremelkedési várakozásai mérséklődtek a kedélyeket leginkább az hűtötte le, hogy bár a lakáspiac keresleti oldalát ösztönzik az emelkedő jövedelmek, a gyorsuló infláció a magas hitelkamatok és az orosz-ukrán háború bizonytalanságban tartja a vevői oldalt.

Kevesebb lesz a lakhatási és több befektetési célú vásárlás

Megváltozik a vevői összetétel és a befektetők azon belül is a külföldiek túlsúlya kezd kibontakozni. Ugyanis az, hogy már a 410-ös történelmi határt is átlépte a forint árfolyam az euróhoz képest az még a kevéssé nyitott külföldi invesztorok figyelmét is a hazai ingatlanpiacra irányította.

Így a túlkereslet várhatóan a következő negyedévben is fennmarad minden régióban már ami a befektetési szempontból releváns ingatlanok szegmensét érinti, mert a lakhatási, otthonteremtési célú tranzakciók tekintetében a számok jelentősen vissza fognak esni.

Fotó: istock

Az eladások száma csökkenni fog, de az árak nem

Ugyanakkor nem várható visszaesés az árak tekintetében hiszen az infláció tovább dübörög a jegybank friss inflációs jelentésében már 15 százalék feletti inflációval számol. Ezt is figyelembe véve, a használt lakások piacán Budapesten és Nyugat-Magyarországon 4-5, a kelet-magyarországi régióban 8 százalék körüli áremelkedés várható. A lakásbérleti piacon is a díjak emelkedésére számítanak a Four Generations Property SE elemzői, ennek mértéke 4-7 százalék körülire várható, ami még mindig kevés akár a reálhozam elérése akár a megtérülési idő 18-20 év alá csökkentés a cél. Ez azt jelenti, hogy a bérbeadáson keresztül történő hasznosításnak továbbra sem sikerül még csak megközelítenie sem az életjáradékos ingatlanokkal elérhető magas profitot és előnyöket.

Az ingatlanpiac komoly gazdasági tényező

A teljes ingatlanpiacot nézve abból kiindulva, hogy Magyarország gazdasága (az autóipari mellett) leginkább építőipari túlsúlyú. Vagyis az iparág valamint a hozzá kapcsolódó óriási beszállítói és gyártókapacitásoknak a kihasználtsága továbbá a foglalkoztatottak számának alakulása olyan tényezők amelyek markánsan befolyásolják a GDP számait.

Az állam nem engedheti meg magának, hogy a folyamatos kamatemelések a következő válság csírái legyenek ezért ösztönöznie kell a beruházásokat az építési kedvet és a vásárlást is. Amire elég nagy esély van, sőt a döntéshozók részéről már voltak is ezt célzó megnyilatkozások. Mindez pedig újabb élénkülést és felfutást vetít előre a beruházások a tranzakciók, a hitelvolumen és az árak tekintetében is, persze még nem a következő 3 hónapban.

Összegzésül, az ingatlanpiac köszöni szépen jól van és bár lassulás vagy oldalazás várható a lakásárakban, de jelentős visszaesés vagy számottevő korrekció nem. Többek között azért, mert az ország gazdasági teljesítményének adóbevételeinek és a fogyasztási volumenének jelentős része ide kötődik, ettől az ágazattól függ. Tehát ha az a kérdés, hogy érdemes-e most vagy egyáltalán még ingatlant venni kiváltképp befektetés céllal a válasz egyértelműen igen! Már csak azt kell eldönteni, hogy hol és melyik ingatlanba érdemes befektetni.