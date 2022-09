Az évforduló napján jelent meg az On the Edge of Times című kötet, amelynek szerzője Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 2019 szeptemberétől idén májusáig találkozhattak a jegybankelnök „100 Words” című cikksorozatával, amelyben aktuális gazdaságpolitikai, gazdaságelméleti és geopolitikai kérdéseket járt körbe. Az elmúlt években a kiadó védjegyévé vált, hogy minden egyes kötetüket szakértők közreműködésével, nyilvános eseményen mutatnak be az érdeklődőknek, e hagyomány ez alkalommal is folytatódott.

Fotó: PA Books

A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017-ben azért jött létre, hogy könyveikkel a legújabb és legfontosabb kutatások eredményeit hozzák el Magyarországra a világ legrangosabb akadémiai hátterű kiadóinak gondozásából, mindezt a közgazdaságtan-pénzügy, a geopolitika, a menedzsment és a fenntartható fejlődés tématerületeiről. Ugyanakkor a magyar szellemi örökségek és tudásbázis megőrzése is missziójuk részét képezi.

„Nagy büszkeség számunkra, hogy egyre több kiváló hazai szerző is szerepel a megjelenési listánkon” ­– emelte ki Cseh Katinka ügyvezető igazgató. Emellett saját, angol nyelvű köteteikkel a nemzetközi könyvpiacon is jelen vannak. „Könyveinkkel tudásbázist építünk, amely nemcsak a jelent szolgálja, hanem befektetés a jövőbe is. Ennek érdekében kiváló kapcsolatot ápolunk a világ élvonalába tartozó egyetemi műhelyekkel, például a Cambridge, a Harvard, az MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem), a NUS (National University of Singapore), az Oxford, a Princeton, a Stanford vagy a Yale könyvkiadóival, valamint számos nemzetközi presztízsű egyéb tudományos kiadókkal.”

A PABooks feladatának tartja a hazai közgazdasági örökség értékeinek felmutatását is. Ennek jegyében mutatják be Kopátsy Sándor több mint fél évszázadot felölelő munkásságát. Eddig négy kötetét jelentették meg.

Az elmúlt öt év alatt a kiadó védjegyévé váltak a könyvbemutatók, hiszen minden új kötetet nyilvános rendezvényen prezentálnak az érdeklődőknek. Ezekről podcast vagy videó is készül, amelyek bármikor visszanézhetők a kiadó social media oldalain.

Cseh Katinka ügyvezető igazgató elmondta, hogy az ünnepi könyvmegjelenés mellett születésnapi meglepetéssel is kedveskednek az olvasóknak: öt sikerkönyvük szerzőivel készítettek egy-egy tartalmas villáminterjút. A Ruth DeFriesszel (Mit tenne a természet?); Csizmadia Norberttel (Geofúzió); Horváth Leventével (A kínai geopolitikai gondolkodás); John Komlóssal (A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai), illetve Jonathan Passmore-ral (Így lehetsz coach! –hamarosan megjelenő kötet) készített podcastjaik már elérhetők a kiadó Facebook-oldalán és a podcastcsatornáján (a Spotify- és az iTunes-platformokon).