Tudtad, hogy a széles körben elterjedt Office rendszert immár többfajta módon is megvásárolhatod? Ez egyúttal azt is jelenti, hogy saját felhasználási stílusod szerint érdemes eldönteni, hogy melyik megoldással jársz jobban a két választható út közül. Most bemutatjuk, hogy mik a lehetőségeid, ha a legfrissebb Office verziót szeretnéd használni!

Fotó: szoftverpremium.hu

A Microsoft 365 előnyei

A Microsoft 365 szolgáltatásai csak folyamatos előfizetéssel használhatóak, a főbb előnyök között szerepel, hogy így mindig hozzájuthatsz a Microsoft legújabb hatékonyságnövelő eszközeit tartalmazó frissítésekhez, fejlesztésekhez. A cég többféle Microsoft 365 csomagot is kínál: otthoni és személyes használatra, illetve nagyvállalatoknak, KKV-knak, iskoláknak.

Az otthoni és kisvállalati használatra készült Microsoft 365 csomagok az olyan régi ismerős asztali Office alkalmazásokat tartalmazzák, mint a Word, az Excel és a PowerPoint stb.

A felhőbeli funkcióknak hála további online tárterülethez is hozzájuthatsz, amely egyúttal azt is biztosítja, hogy valós időben közösen lehessen fájlokat szerkeszteni. Ha rendelkezel ilyen előfizetéssel, akkor a fix havidíjért cserébe megkapod a legújabb funkciókat, javításokat és biztonsági frissítéseket. Emellett eldöntheted azt is, hogy havonta vagy évente fizeted az egyébként elég drágának mondható előfizetést.

Az Office 2021 előnyei

Szerencsére a Microsoft alternatívát is kínál felhős Microsoft 365 mellé, így a havi vagy éves előfizetési díj folyamatos kicsengetése helyett választhatod az egyszer díjas konstrukciót is. Igazából az előfizetéshez képest ez már néhány hónapon belül megtérül, ha egyébként folyamatosan használnád az Office-t és úgyis mindig előfizetnél rá.

Az egyszer megvásárolandó formában kínált Office esetében, egyetlen, nem túl nagy kezdeti költség mellett megúszhatod a kiadások sorát, ahelyett hogy folyamatos fizetnél a Microsoftnak. Ezek az egyszeri díjas licencek PC-re és Mac gépekre is elérhetőek.

A legújabb kiadás jelenleg ebből a telepíthető verzióból az Office 2021, úgyhogy mindenképpen ezt érdemes választanod!

Dönts okosan!

Fontos, hogy saját élethelyzeted alapján fontold meg melyik Office változat testhezállóbb számodra. Ha az anyagi szempontokat kell mérlegelni, akkor az Office 2021 telepíthető változatával valószínűleg jobban jársz, mint az előfizetős Microsoft 365-tel.

Persze emellett egyéb döntési szempontok is képbe jöhetnek, például a felhőalapú szoftverekhez való viszonyod és tapasztalataid: vannak akik imádják őket, mások kevésbé.