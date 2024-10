Exkluzív zenei programokkal folytatódik az MVM Classic & Club koncertsorozat (x)

Különleges klasszikus és könnyűzenei élményekkel várják az őszi–téli időszakban is a zeneművészet szerelmeseit az MVM Classic & Club koncertjei. A nagy sikerű eseménysorozat ezúttal is színes tematikát vonultat fel kiváló művészek előadásában. A szeptemberi koncertektől kezdődően – amelyek alkalmával Junior Prima díjas művészek mutatkoztak be, valamint egyedi klasszikus zenei produkció várta a legfiatalabb zenerajongókat is – egészen decemberig változatos helyszíneken és programokkal lépnek fel a zeneművészet kiemelkedő hazai tehetségei, és az év végi ünnepi koncert sem maradhat el.