Húsz éve nem rúgtak ki ennyi embert Amerikában - átvette a hatalmat a mesterséges intelligencia?

Az amerikai munkaerőpiac két évtizede a legtöbb elbocsátást szenvedte el októberben; a mesterséges intelligencia (MI) átalakítja az iparágakat, és a költségcsökkentés üteme felgyorsul – derül ki a Challenger, Gray & Christmas munkaerő-közvetítő cég adataiból.

Álláskeresők Pennsylvaniában – 20 éve nem szenvedett el ekkora kirúgási hullámot az amerikai munkaerőpiac / Fotó: Allison Joyce

Az amerikai vállalatok múlt hónapban 153 074 elbocsátást jelentettek be, ami majdnem háromszorosa az előző év azonos időszakában mértnek, és főként a technológiai és raktározási szektor hajtotta. Ez a legtöbb októberi elbocsátás 2003 óta – mondta a Bloombergnek Andy Challenger, a cég bevételi igazgatója –, amikor a mobiltelefonok megjelenése hasonló hatású volt.

Figyelmeztető jelek

Az amerikai elbocsátási hullám figyelmeztető jel a munkaerőpiac számára.

Egyes iparágak most korrigálnak a pandémiás felvételi hullám után, de ez egybeesik a mesterséges intelligencia elterjedésével, a gyengülő fogyasztói és vállalati kiadásokkal, valamint a növekvő költségekkel, amelyek megszorításokat és létszámstopot eredményeznek

– áll a Challenger jelentésében. „Azok, akiket most bocsátanak el, nehezebben találnak majd új állást, ami tovább lazíthatja a munkaerőpiacot” – teszi hozzá az elemzés.

Az adatok gyengék, akárhogy is nézzük.

Az év eleje óta bejelentett elbocsátások száma meghaladta az egymilliót – ez a legtöbb a pandémia óta.

Ugyanebben az időszakban az amerikai munkaadók a legkevesebb új munkarő-felvételi szándékot jelentették be 2011 óta. Az októberig tartó szezonális felvételi tervek pedig a legalacsonyabbak 2012 óta – mióta a Challenger ezeket nyomon követi.

Lehetséges, hogy a kamatcsökkentések és egy erős novemberi teljesítmény hatására a vállalatok az év végén még megpróbálnak több dolgozót felvenni, de jelenleg nem számítunk erős szezonális munkaerő-keresletre 2025-ben

– tette hozzá a Challenger.

Októberben a leépítések száma 20 éves csúcsra szökött fel az Egyesült Államokban

Az elmúlt hetekben a Target bejelentette, hogy 1800 pozíciót szüntet meg – ez a vállalat irodai munkahelyeinek körülbelül 8 százaléka.

Az Amazon.com Inc. közölte, hogy 14 ezer állást szüntet meg, miután a vezérigazgató figyelmeztetett: a mesterséges intelligencia csökkenteni fogja a munkaerőigényt.

A Paramount Skydance ezer dolgozót bocsátott el.

További vállalatok, amelyek vállalati létszámot csökkentettek: Starbucks, Delta Air Lines, Rivian Automotive és a

Molson Coors Beverage, amely a fizetett alkalmazottak mintegy 9 százalékát bocsátotta el.

A vállalatok indokai eltérők.

A United Parcel Service Inc. (UPS) a múlt hónapban közölte, hogy működési személyzetét – beleértve a kézbesítőket és csomagkezelőket – 34 ezer fővel csökkentette, ami körülbelül 70 százalékkal több, mint amit az év elején előre jelzett. A vállalat szerint az automatizálás fokozott használata növelte a termelékenységet.

Más cégek a menedzsment rétegeinek csökkentésére, a pandémiás túlfoglalkoztatottság leépítésére és a vámok okozta költségnövekedés ellensúlyozására törekednek. Bár sokan arra számítottak, hogy a vámemelések az árak növekedését eredményezik, számos munkaadó inkább lenyelte ezeket a költségeket, és a munkaerőn és más kiadásokon próbál spórolni.