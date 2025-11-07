Húsz éve nem rúgtak ki ennyi embert Amerikában - átvette a hatalmat a mesterséges intelligencia?
Az amerikai munkaerőpiac két évtizede a legtöbb elbocsátást szenvedte el októberben; a mesterséges intelligencia (MI) átalakítja az iparágakat, és a költségcsökkentés üteme felgyorsul – derül ki a Challenger, Gray & Christmas munkaerő-közvetítő cég adataiból.
Az amerikai vállalatok múlt hónapban 153 074 elbocsátást jelentettek be, ami majdnem háromszorosa az előző év azonos időszakában mértnek, és főként a technológiai és raktározási szektor hajtotta. Ez a legtöbb októberi elbocsátás 2003 óta – mondta a Bloombergnek Andy Challenger, a cég bevételi igazgatója –, amikor a mobiltelefonok megjelenése hasonló hatású volt.
Figyelmeztető jelek
Az amerikai elbocsátási hullám figyelmeztető jel a munkaerőpiac számára.
Egyes iparágak most korrigálnak a pandémiás felvételi hullám után, de ez egybeesik a mesterséges intelligencia elterjedésével, a gyengülő fogyasztói és vállalati kiadásokkal, valamint a növekvő költségekkel, amelyek megszorításokat és létszámstopot eredményeznek
– áll a Challenger jelentésében. „Azok, akiket most bocsátanak el, nehezebben találnak majd új állást, ami tovább lazíthatja a munkaerőpiacot” – teszi hozzá az elemzés.
Az adatok gyengék, akárhogy is nézzük.
Az év eleje óta bejelentett elbocsátások száma meghaladta az egymilliót – ez a legtöbb a pandémia óta.
Ugyanebben az időszakban az amerikai munkaadók a legkevesebb új munkarő-felvételi szándékot jelentették be 2011 óta. Az októberig tartó szezonális felvételi tervek pedig a legalacsonyabbak 2012 óta – mióta a Challenger ezeket nyomon követi.
Lehetséges, hogy a kamatcsökkentések és egy erős novemberi teljesítmény hatására a vállalatok az év végén még megpróbálnak több dolgozót felvenni, de jelenleg nem számítunk erős szezonális munkaerő-keresletre 2025-ben
– tette hozzá a Challenger.
- Az elmúlt hetekben a Target bejelentette, hogy 1800 pozíciót szüntet meg – ez a vállalat irodai munkahelyeinek körülbelül 8 százaléka.
- Az Amazon.com Inc. közölte, hogy 14 ezer állást szüntet meg, miután a vezérigazgató figyelmeztetett: a mesterséges intelligencia csökkenteni fogja a munkaerőigényt.
- A Paramount Skydance ezer dolgozót bocsátott el.
- További vállalatok, amelyek vállalati létszámot csökkentettek: Starbucks, Delta Air Lines, Rivian Automotive és a
- Molson Coors Beverage, amely a fizetett alkalmazottak mintegy 9 százalékát bocsátotta el.
A vállalatok indokai eltérők.
- A United Parcel Service Inc. (UPS) a múlt hónapban közölte, hogy működési személyzetét – beleértve a kézbesítőket és csomagkezelőket – 34 ezer fővel csökkentette, ami körülbelül 70 százalékkal több, mint amit az év elején előre jelzett. A vállalat szerint az automatizálás fokozott használata növelte a termelékenységet.
Más cégek a menedzsment rétegeinek csökkentésére, a pandémiás túlfoglalkoztatottság leépítésére és a vámok okozta költségnövekedés ellensúlyozására törekednek. Bár sokan arra számítottak, hogy a vámemelések az árak növekedését eredményezik, számos munkaadó inkább lenyelte ezeket a költségeket, és a munkaerőn és más kiadásokon próbál spórolni.
A Fed szerint fokozatosan hűl le az amerikai munkaerőpiac
A növekvő számú elbocsátás egyre nagyobb aggodalmat kelthet a munkaerőpiac egészsége miatt – éppen akkor, amikor az újonnan munkanélkülivé vált amerikaiak nehezebb elhelyezkedési környezettel szembesülnek.
Ezek az adatok ellentmondásban állhatnak Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének közelmúltbeli megjegyzésével, miszerint a munkaerőpiac „csak nagyon fokozatosan hűl le”.
Jamie Dimon, a JPMorgan Chase & Co. vezérigazgatója viszont megerősítette Powell véleményét. Elmondása szerint a legnagyobb amerikai bank létszáma valószínűleg stabil marad vagy növekedni fog, ahogy bevezetik a mesterséges intelligenciát – „ha jól végezzük a munkánkat”. Dimon hozzátette, hogy azokat a dolgozókat, akiknek a munkáját érinti a technológia, más pozíciókba helyezik át. Az MI sok szerepkörben csökkenti az emberi munka mennyiségét, de „új állásokat is teremt” – mondta a CNN-nek adott interjúban.
- Az ADP Research adatai szerint az amerikai cégek 42 ezer munkahelyet hoztak létre októberben, miután két egymást követő hónapban csökkent a foglalkoztatás – ez némi stabilizációt jelez, bár továbbra is gyenge munkaerő-keresletet mutat.
- A Revelio Labs csütörtöki adatai szerint az összes amerikai foglalkoztatottság októberben körülbelül 9 ezerrel csökkent, főként az állami szektor visszaesése miatt. Kisebb csökkenést tapasztaltak a gyártásban, a kiskereskedelemben és a nagykereskedelemben, míg az oktatás és egészségügy voltak azok az ágazatok, amelyek növelték a foglalkoztatást.