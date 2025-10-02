Deviza
Minden fontos adat egy helyen – hatékony pénzügyi menedzsment a BUPA Iránytűvel (x)

A mikro- és kisvállalkozások többsége naponta akár több órát is foglalkozik a pénzügyeik kezelésével, hiszen a különféle banki adatok, számlák, Excel-táblák, határidők és teendők menedzselése egyre összetettebbé válik, és sokak számára kihívást jelent a folyamatok átlátása. Ebben segít az MBH Csoport új digitális szolgáltatása, a BUPA Iránytű: a részben mesterséges intelligencián alapuló, komplex pénzügyi menedzsmenteszköz minden fontos pénzügyi adatot, teendőt és javaslatot egyetlen felületen jelenít meg – függetlenül attól, hogy a vállalkozás mely támogatott banknál vezeti a számláit –, ráadásul a felhasználó adatai alapján személyre szabott ajánlásokkal is támogatja a vállalkozások mindennapi döntéseit.
2025.10.02, 23:59
Fotó: MBH Bank

Mesterséges intelligencia a pénzügyek szolgálatában 

A mikro- és kisvállalkozások mindennapi pénzügyeinek kezelése gyakran órákat vesz igénybe, hiszen a különféle felületek közötti eligazodás nehéz és időigényes munka. Emellett sokaknak nehézséget és pluszterhet okoz a naprakész pénzügyi mutatók elérése a könyvelő közbenjárása nélkül, a bevételek és kiadások követése, valamint a határidők fejben tartása. A BUPA Iránytű éppen ezekre a kihívásokra ad választ annak érdekében, hogy megkönnyítse a vállalkozások mindennapi pénzügyi feladatait. 

A BUPA Iránytű egyetlen felületen gyűjti össze a legfontosabb pénzügyi adatokat, és valós időben, naprakészen követi a pénzügyi mozgásokat és az összekapcsolt bankszámlák állapotát. Bankfüggetlen működésének köszönhetően a rendszer bármely támogatott banknál vezetett számlával képes összekapcsolódni, így nem szükséges több alkalmazást megnyitni a pénzforgalom áttekintéséhez. Emellett figyeli a közelgő határidőket és személyre szabott javaslatokkal támogatja a mindennapi döntéseket, ezáltal a pénzügyek kezelése átláthatóbbá, illetve lényegesen hatékonyabbá is válik.

Young man working at home
Fotó: Lechatnoir / MBH Bank

Milyen napi feladatokban segít az Iránytű? 

Az MBH Csoporthoz tartozó és az MBH eFin Technologies Zrt. által fejlesztett BUPA új beyond banking szolgáltatása a mikro- és kisvállalkozások számára új dimenziót nyit a mindennapi pénzügyek menedzselésében: egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működést tesz lehetővé számos funkció segítségével. 

Áttekintő: minden mutató – bevételek, kiadások, bankszámlák, teendők és javaslatok – egy helyen, könnyedén elérhető, így a vállalkozók gyorsan átláthatják pénzügyi helyzetüket és teendőiket.

Bankszámlák kezelése: a forint- és devizaszámlák bankfüggetlenül egy helyen követhetők, az MBH Banknál vezetett számla esetén pedig hamarosan közvetlenül is elindíthatók lesznek az utalások, ezáltal a pénzügyi tranzakciók egyszerűbbé és átláthatóbbá válnak. 

Bevételek és kiadások: a rendszer mesterséges intelligencia segítségével automatikusan összesíti és kategorizálja a számlákat, a NAV-szinkronizációnak köszönhetően pedig a kimenő és bejövő számlák a használt számlázótól függetlenül importálódnak, ami nagyban megkönnyíti a könyvelő munkáját. 

Teendők és határidők: a közelgő vagy lejárt adó- és járulékfizetési kötelezettségekről értesítést kapnak a vállalkozások, a naptár- és idővonal-nézet áttekinthetően mutatja a feladatokat, és akár közvetlen utalás is indítható, amennyiben az MBH Bank vezeti a pénzforgalmi számlát. 

Személyre szabott javaslatok: a rendszer a vállalkozás igényei alapján ajánlásokat kínál, például likviditásfigyelő, partneri ajánlatok és finanszírozási javaslatok formájában. A cash flow analitika előre jelzi a várható pénzmozgásokat, így tervezhetőbbé válnak a nagyobb beszerzések és adófizetések.

Hogyan vehető igénybe az Iránytű?

A BUPA Iránytű az MBH Csoport mikro-, kis- és középvállalatok tevékenységét segítő digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA felületén érhető el, ahol regisztrációt követően a vállalkozók hozzáférhetnek az összes funkcióhoz. Az indulás egy 30 napos, teljes értékű próbaidőszakkal kezdődik, amelyhez nyereményjáték is társul, így a szolgáltatás kipróbálása mellett értékes ajándékok is várják az előfizetőket. A honlapon további részletes információk, útmutatók is elérhetők.

A BUPA Iránytű használatához regisztrálj a BUPA felületén. 

