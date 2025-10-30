Üzleti ajándék, amely értéket teremt (x)

Élményajándék a tárgyi meglepetés helyett

Az élményajándék hatása sokkal tartósabb, mint a hagyományos céges ajándékoké. Egy borválogatás vagy gourmet kosár gyorsan feledésbe merülhet, míg egy wellnessélmény, gasztronómiai program vagy tematikus kaland érzelmeket, emlékeket és történeteket hagy maga után. Az üzenete legalább olyan fontos, mint maga az ajándék: fontos vagy számunkra, értékeljük a munkádat, a partnerségedet, a lojalitásodat.

Fotó: Canva és FDB Kft.

Választási szabadság és valódi érték

Az FDB Incentive kínálata különbözik a hagyományos ajándékoktól, mert valódi élményt és döntési lehetőséget kínálnak.

A Feldobox élménycsomagok több mint 1500 programot tartalmaznak: wellness, gasztronómiai élmények, aktív szabadidős programok és üdülések.

Fotó: Canva és FDB Kft.

Az AJI ajándékkártyák országosan több száz elfogadóhelyen felhasználhatók, így a megajándékozott maga döntheti el, hogy mit szeretne. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a céges ajándék egyszerre legyen személyre szabott, emlékezetes és könnyen kezelhető a vállalat számára.

Fotó: Canva és FDB Kft.

Teljes körű szolgáltatás cégeknek

A céges ügyfelek számára az FDB Incentive teljes körű szolgáltatást nyújt: az AJI ajándékkártyák arculata az ügyfél igényeihez igazítható, az e-kártyák időzíthetők, a tömeges kiküldés és a felhasználás utólagos kiértékelése is megoldott. Így a céges ajándékozás nemcsak egyszerű, hanem mérhető HR- és kommunikációs eszköz is.

Rugalmasság minden szinten

A rugalmasság az FDB Incentive megoldásainak legnagyobb előnye. A Feldobox élménycsomagok lehetőséget adnak arra, hogy a megajándékozott saját érdeklődése szerint válasszon. AJI ajándékkártyák pedig országos elfogadóhelyi hálózatuknak köszönhetően szintén maximális szabadságot nyújtanak. Ez a rugalmasság teszi az üzleti ajándékozást egyszerre hatékony motivációs eszközzé és valódi élménnyé.

A céges ajándékozás jövője

A céges ajándékozás jövője a személyre szabhatóságban és rugalmasságban rejlik. A sikeres vállalatok azok, amelyek az ajándékozást stratégiai eszközként kezelik: egyszerre képesek örömet szerezni a megajándékozottnak, és üzleti értéket teremteni a cég számára. Az FDB Incentive megoldásairól és testre szabható céges ajándékairól további információ a www.fdb.hu oldalon érhető el.