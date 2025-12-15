Rendkívüli: soha nem látott üzletet kötött Magyarország nagy bajba került vonatgyára – európai vasúttársaság vesz tőle szerelvényeket
A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.
A kiírás értelmében öt Intecity szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike 4 kocsiból áll. A szerződéskötést követően 2 év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba - írták.
Az uniós közbeszerzési tendert a szlovén vasút személyszállítási üzletága jelentette meg.
A Magyar Vagonnak a versenyben előnyt jelentett, hogy alkalmazkodott a speciális műszaki elvárásokhoz és a kiíró igényeihez.
Ludvig László vezérigazgató a megbízás elnyerését azért tartja különösen fontosnak, mert ezzel a magyar fejlesztésű IC+ kocsik először jutnak el külföldi piacra. A MÁV részére korábban már gyártottak 92 hasonlót, de a Szlovéniába kerülő szerelvényeket eltérő berendezéssel és belső kialakításokkal készítik.
Honlapja szerint a vasúti járműgyártó, javító és karbantartó vállalatcsoport a személyszállító kocsik mellett alkatrészgyártással és alkatrészjavítással, karbantartással és műszaki fejlesztésekkel is foglalkozik. Korábban Görögországgal 79, Egyiptommal 1350 vasúti kocsi elkészítéséről állapodtak meg.
Beszámolója szerint a társaság 2023-ban 44 milliárd forintot, 2024-ben 46 milliárd forintot meghaladó bevétellel zárt. Az exportértékesítés közben 503 millió forintról 674 millió forintra nőtt, a 2023-as 50 milliós nyereség után viszont tavaly 8,3 milliárd forint veszteségük volt.
Így menti meg az állam a Dunakeszi Járműjavítót: bevásárolja magát a MÁV
Hosszú idő után eldőlt a hányattatott sorsú Dunakeszi Járműjavító sorsa. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Szolnokon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba. A tárcavezető erről azt követően számolt be, hogy Szolnokon, a Stadler telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonatflottájának első festett kocsiszekrényét.
A miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a Svájccal való szoros együttműködésben. Hozzátette, hogy
a svájci motorvonatflottát rövidesen teljesen kicserélik, az ország központjába és a tartományokba is folyamatosan új járművek érkeznek.
Emiatt a magyar kormány kész arra, hogy a 15-20 éves járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa és a magyarok rendelkezésre bocsátsa.
„Még az idén 93 motorvonat – azaz 14 ezer ülőhely – lekötéséről állapodnak meg 80 milliárd forintért, amelynek keretében a Stadler Magyarországra szállítja a leszerelt vonatokat, Szolnokon pedig szervizeli, illetve átalakítja a hazai forgalmi igényekhez” – jelentette ki az eseményen Lázár János.