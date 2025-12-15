A Magyar Vagon a szlovén vasúttársaságnak gyárthat vasúti szerelvényeket, miután hétfőn aláírták az erről szóló szerződést a szomszédos ország fővárosában, Ljubljanában – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

Rendkívüli: soha nem látott üzletet kötött Magyarország nagy bajba került vonatgyára – európai vasúttársaság vesz tőle szerelvényeket / Fotó: Voros Istvan stv / Magyar Vagon / Facebook

A kiírás értelmében öt Intecity szerelvényt szállíthatnak a szomszédos országba, ezek mindegyike 4 kocsiból áll. A szerződéskötést követően 2 év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást vállaltak a közlemény szerint. A szerelvények 2028 második felében állhatnak forgalomba - írták.

Az uniós közbeszerzési tendert a szlovén vasút személyszállítási üzletága jelentette meg.

A Magyar Vagonnak a versenyben előnyt jelentett, hogy alkalmazkodott a speciális műszaki elvárásokhoz és a kiíró igényeihez.

Ludvig László vezérigazgató a megbízás elnyerését azért tartja különösen fontosnak, mert ezzel a magyar fejlesztésű IC+ kocsik először jutnak el külföldi piacra. A MÁV részére korábban már gyártottak 92 hasonlót, de a Szlovéniába kerülő szerelvényeket eltérő berendezéssel és belső kialakításokkal készítik.

Honlapja szerint a vasúti járműgyártó, javító és karbantartó vállalatcsoport a személyszállító kocsik mellett alkatrészgyártással és alkatrészjavítással, karbantartással és műszaki fejlesztésekkel is foglalkozik. Korábban Görögországgal 79, Egyiptommal 1350 vasúti kocsi elkészítéséről állapodtak meg.

Beszámolója szerint a társaság 2023-ban 44 milliárd forintot, 2024-ben 46 milliárd forintot meghaladó bevétellel zárt. Az exportértékesítés közben 503 millió forintról 674 millió forintra nőtt, a 2023-as 50 milliós nyereség után viszont tavaly 8,3 milliárd forint veszteségük volt.

Így menti meg az állam a Dunakeszi Járműjavítót: bevásárolja magát a MÁV

Hosszú idő után eldőlt a hányattatott sorsú Dunakeszi Járműjavító sorsa. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Szolnokon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba. A tárcavezető erről azt követően számolt be, hogy Szolnokon, a Stadler telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonatflottájának első festett kocsiszekrényét.