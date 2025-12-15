Itt a fordulat: kedden eldől a kettészakadt magyar autópálya sorsa, pattanásig feszült a helyzet a Strabagnál – Lázár Jánosék a legrosszabbra is készülnek

Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei holnap helyszíni bejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak a kivitelező Strabag és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) részvételével.

Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsforgalmi úton kialakult súlyos rézsűcsúszás garanciális javítását, holnap pedig helyszíni ellenőrzés dönthet az átvételről / Fotó: Lázár János / Facebook

A tét nem kisebb, mint hogy az érintett útszakasz tartósan forgalom alá helyezhető-e. Nagy Bálint államtitkár világossá tette: az állam csak akkor tekinti kijavítottnak az utat, ha a hiba többé nem fordul elő.

Ha a mostani beavatkozás nem bizonyul végleges megoldásnak, a Strabagnak vissza kell térnie, és újra el kell végeznie a munkát.

A holnapi ellenőrzésről részletes jegyzőkönyv készül. A javítás kizárólag akkor fogadható el, ha a szakemberek mindent rendben találnak, és a benyújtott dokumentáció is pontos, valós és hiteles. Kedvező döntés esetén az MKIF visszaveszi a munkaterületet a kivitelezőtől, majd megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása.

A bontási munkák során nemcsak a pályán elhelyezett ideiglenes eszközöket, táblákat és terelőfalakat szedik fel, hanem a terelőutakra kihelyezett jelzések is eltűnnek. A folyamat várhatóan másfél-két napig tart, ezt követően pedig az M30-as érintett szakaszán korlátozások nélkül indulhat újra a forgalom.

Ezzel még nem zárul le az M30-as ügye

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza: még pozitív ellenőrzési eredmény esetén sem zárul le az ügy. A mostani jótállási javítást egy részletes monitoringterv egészíti ki, amely rendszeres utóellenőrzéseket ír elő. A vizsgálatok kiterjednek a burkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, valamint a felszín alatti mérések fenntartására is.

A terv pontosan rögzíti, mit milyen időközönként kell ellenőrizni és mérni, az eredményekből pedig kiértékelő jelentéseket kell készíteni. A még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítása továbbra is a Strabag kötelezettsége marad.

Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őrizni. A kivitelezői felelősség – kedvező döntés esetén is – túlmutat a holnapi ellenőrzésen

– hangsúlyozta Nagy Bálint államtitkár.