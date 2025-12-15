Kárpátalja mentheti meg Ukrajnát: egy új óriásberuházás lendíti fel a régiót – ha a háború véget ér, óriási lesz a turistaáradat

Bár a háború még véget sem ért, Ukrajna már a békebeli gazdasági feltámadásra készül, ebben pedig Kárpátalja kiemelt szerepet fog kapni: Munkácson épül az ország új nemzetközi repülőtere, amelytől a kormány nemcsak a turizmus, hanem a külföldi befektetők visszatérését is várja a régióba.

Munkácson hamarosan megnyílik Ukrajna első, a függetlenség óta teljesen újonnan épített nemzetközi repülőtere / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Turistaáradat és külföldi pénzcsap Munkácson

A város a következő években Kelet-Európa új légi kapujává válik: itt kap helyet Ukrajna első, a függetlenség óta teljesen újonnan épített nemzetközi repterének. A 228 hektáros területen felépülő létesítmény kifutópályája 2,7-2,8 kilométer hosszú lesz, így a legelterjedtebb „C” kategóriás utasszállító repülőgépeket, például a Boeing 737-et és az Airbus A320-at is képes fogadni. A várostól mindössze 4,7 kilométerre fekvő új repülőtér építése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy minimalizálják a lakott területek feletti átrepülést.