Tőzsdén landol a globális piacvezető svájci cateringcég, a légiutasok nagy kedvence

Visszakéredzkedik a zürichi tőzsdére a világ legnagyobb légi cateringtársasága, a svájci illetőségű Gategroup. A hatvan ország kétszáz városában 38 ezer főt foglalkoztató, az utasok étkeztetéséről gondoskodó vállalatcsoport a Bloomberg értesülései szerint már megkezdte az előkészületeket a jövő év második felére tervezett elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO).

Megjött a reggeli, az ebéd és a vacsora a Gategroup tálalásában / Fotó: Keystone via AFP

A hírügynökség a tervezett kondíciókról, így a piacra kerülő részvénycsomag nagyságáról és lehetséges árazásáról sem tudott meg egyelőre részleteket, azt viszont igen, hogy a kibocsátás megszervezéséhez a Bank of America, a Morgan Stanley és a UBS bank segítségét veszik majd igénybe.

Kalandos éveken van túl Gategroup

Mások is csatlakozhatnak hozzájuk később, a helyzet tehát egyelőre képlékeny, a zürichi helyszín se vehető fixnek, noha a globális cateringcsoport székhelye itt található.

Annál is inkább, mert a 94 éves múltra visszatekintő, az egykori Swissair leányvállalatából globális piacvezetővé avanzsált Gategroup jelenleg szingapúri-hongkongi tulajdonban van: a szingapúri állami vagyonkezelő társaság, a Temasek Holding és a kínai RRJ Capital magántőke-társaság birtokolja a céget, melyet 2019-ben szereztek meg a pekingi vezetés szemében kegyvesztetté vált, túl nagyra nőtt HNA Grouptól, amely a Hainan Airlines révén a légi közlekedésben volt érdekelt.

Anno ez a légitársaság indította az első közvetlen Budapest–Peking közötti járatokat a Malév partnereként. A HNA hitelből épített kiterjedt vállalatbirodalmat a turizmus, a logisztika és a pénzügyi szolgáltatások területén, de jelentős ingatlanpiaci kitettsége is volt.

Sokrétű és teljes körű szolgáltatást kínálnak a Gategroup leányvállalatai

Az eladósodás, a külföldi kínai tőkebefektetések korlátozása és a koronavírus-járvány együttes hatására omlott össze a HNA Group, s részesedéseit jóval a piaci ár alatt tudták megszerezni az élelmes befektetők. Így került a Gategroup a Temasek–RRJ duóhoz, amely egyszerű pénzügyi befektetésként kezelte, de túladni nem tudott rajta, ezen terveket keresztülhúzta a pandémia, és vele a légi közlekedési szektor összeomlása.