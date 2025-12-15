Tőzsdén landol a globális piacvezető svájci cateringcég, a légiutasok nagy kedvence
Visszakéredzkedik a zürichi tőzsdére a világ legnagyobb légi cateringtársasága, a svájci illetőségű Gategroup. A hatvan ország kétszáz városában 38 ezer főt foglalkoztató, az utasok étkeztetéséről gondoskodó vállalatcsoport a Bloomberg értesülései szerint már megkezdte az előkészületeket a jövő év második felére tervezett elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO).
A hírügynökség a tervezett kondíciókról, így a piacra kerülő részvénycsomag nagyságáról és lehetséges árazásáról sem tudott meg egyelőre részleteket, azt viszont igen, hogy a kibocsátás megszervezéséhez a Bank of America, a Morgan Stanley és a UBS bank segítségét veszik majd igénybe.
Kalandos éveken van túl Gategroup
Mások is csatlakozhatnak hozzájuk később, a helyzet tehát egyelőre képlékeny, a zürichi helyszín se vehető fixnek, noha a globális cateringcsoport székhelye itt található.
Annál is inkább, mert a 94 éves múltra visszatekintő, az egykori Swissair leányvállalatából globális piacvezetővé avanzsált Gategroup jelenleg szingapúri-hongkongi tulajdonban van: a szingapúri állami vagyonkezelő társaság, a Temasek Holding és a kínai RRJ Capital magántőke-társaság birtokolja a céget, melyet 2019-ben szereztek meg a pekingi vezetés szemében kegyvesztetté vált, túl nagyra nőtt HNA Grouptól, amely a Hainan Airlines révén a légi közlekedésben volt érdekelt.
Anno ez a légitársaság indította az első közvetlen Budapest–Peking közötti járatokat a Malév partnereként. A HNA hitelből épített kiterjedt vállalatbirodalmat a turizmus, a logisztika és a pénzügyi szolgáltatások területén, de jelentős ingatlanpiaci kitettsége is volt.
Sokrétű és teljes körű szolgáltatást kínálnak a Gategroup leányvállalatai
Az eladósodás, a külföldi kínai tőkebefektetések korlátozása és a koronavírus-járvány együttes hatására omlott össze a HNA Group, s részesedéseit jóval a piaci ár alatt tudták megszerezni az élelmes befektetők. Így került a Gategroup a Temasek–RRJ duóhoz, amely egyszerű pénzügyi befektetésként kezelte, de túladni nem tudott rajta, ezen terveket keresztülhúzta a pandémia, és vele a légi közlekedési szektor összeomlása.
A részvények most az RRJ Capital birtokában vannak, a Temasek pedig részvényekre váltható kötvények tulajdonosaként, finanszírozóként van jelen a Gategroup életében, amely
- a Gategourmet,
- a Gateretail,
- a Gatesolutions,
- a Servair,
- az Uqonic
- és a deSter
leányvállalatai révén csomagolóanyag-gyártástól és az étel-előkészítéstől kezdve a feldolgozáson át a repülőtéri lounge-ok üzemeltetésével és a hulladékok kezelésével bezáróan minden cateringfeladatot magára vállal.
A svájci csoport még a Hainan fennhatósága alatt, 2018-ben tett egy tétova kísérletet a tőzsdei visszatérésre, hogy a pénzből adósságát csökkenteni tudja, de kellő befektetői érdeklődés hiányában a folyamatot végül visszalőtték. Akkor 1,4 milliárd dollárt szerettek volna kedvező feltételek mellett felszívni a tőkepiacról. Rá egy évre az RRJ Capital 2,8 milliárd dollárért jutott a Gategrouphoz a Temasek anyagi közreműködésével.
Évről évre javulnak az üzleti mutatók
Most a Gategroup kelendőbb portéka lehet, a csoport az idei első kilenc hónapban 5,8 százalékkal, 3,97 milliárd svájci frankra (1634 milliárd forint) növelte bevételeit, miközben az adó-, kamatfizetés, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyeresége, azaz az EBITDA 22,2 százalékkal, 340 millió frankra (14,02 milliárd forint) ugrott, köszönhetően a légi közlekedési szektor reneszánszának.
Fontos, hogy a Gategroupot nem csapta meg az amerikai–svájci kereskedelmi háború szele, ami a november közepi kompromisszumos, azaz Donald Trump számára előnyös vámalkuval szellővé szelídült.