A magas árak ellenére is sokan választják a magánegészségügyet

A közegészségügyben tapasztalható hosszú várakozási idők, a gyakori zsúfoltság és a szellemileg megterhelő körülmények sokakat eltántorítanak. A magánszektor fejlődése részben ugyan az állami ellátás problémáinak tünete, azonban más okok is állnak a magánegészségügy növekedése mögött.

Az NN Biztosító reprezentatív kutatása szerint a 20–64 éves korosztály fele legalább egyszer igénybe vett magánegészségügyi szolgáltatásokat az elmúlt években. De miért fordulnak ehhez a megoldáshoz egyre többen? Ez az adat nemcsak a rendszer iránti növekvő bizalmat húzza alá, hanem azt is, hogy a pácienseknek egyre nagyobb elvárásaik vannak az egészségügyi ellátással szemben.

Ahogy egyre tudatosabbá válunk egészségünk megőrzését illetően, sokan hajlandóak akár jelentős anyagi áldozatokat is hozni azért, hogy a legjobb ellátásban részesüljenek. Ez a változás nemcsak az orvosi szolgáltatások iránti igényeket formálja át, hanem az egészségtudatosságot is új szintre emeli.

Fotó: NN Biztosító

A trend világosan mutatja, hogy a páciensek egyre inkább keresik azokat a lehetőségeket, amelyek nemcsak hatékonyak, hanem kényelmesek és személyre szabottak, nem csupán belföldön, de akár már külföldön is. A magánegészségügy intézményei ezt a keresletet igyekeznek kielégíteni korszerű technológiával, magas színvonalú szakértelemmel és olyan szolgáltatási palettával, amely egyszerre koncentrál a betegségek kezelésére és azok megelőzésére.

Az NN Biztosítónál elérhető Egészség Útlevél egészségbiztosítás meghatározott betegségek esetén kétmillió eurós keretig nyújthat gyógykezelést külföldön.

A felmérés reprezentatív a 20–64 éves magyar internetező felnőtt lakosságra nézve, nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely és régió szerint. Az adatgyűjtés 2023 szeptemberében és októberében történt, 1100 fő részvételével online (CAWI).

