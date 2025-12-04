Tűkön ül a Wizz Air, a háború lezártával a katasztrófaturizmusra alapozhatnak a fapadosok - egy új szereplő a kanyarban előzhet
Miközben a nagyhatalmak az elmúlt hetekben-hónapokban sakkjátszmaszerű tárgyalásokat folytatnak az orosz–ukrán háború lezárásáról, és a békekötés részleteiről, a hadszíntéren továbbra is véres harcok, folyamatos drón- és rakétatámadások zajlanak. Ezzel egyidejűleg számos vállalat és gazdasági szereplő már kidolgozott különféle forgatókönyveket arra az esetre, ha a felek végül aláírják a békeszerződést. Ez alól nem jelentenek kivételt a fapados légitársaságok sem.
Ukrajna ugyanis jelentős piac. A háború 2022. februári kitörése előtt csaknem 42 millióan lakták. A lassan négy éve tartó borzalmak hatására nagyjából tízmillióan hagyták el az országot, hátrahagyva otthonukat, családjukat, barátaikat. A háború lezárása után jelentős részük visszatérne, mások találtak ugyan új otthont, de rendszeresen hazalátogatnának rokonaikhoz, ha a helyzet ezt lehetővé tenné. Mindkettő potenciális utasok százezreit jelentené a légi közlekedési iparágnak.
Dominálhatja az ukrán piacot a Wizz Air
A Wizz Air már többször is utalt rá, hogy a békeszerződés aláírását követően visszatérne az ukrán piacra. A Financial Times értesülései szerint ezt az jelentené, hogy két éven belül 15 repülőgépet tervez az országban állomásoztatni a magyar gyökerű légitársaság, és ez a szám hét éven belül 50-re emelkedhet. „Felkészültünk a békekötésre, és amint megnyitják a légteret, nagyon gyorsan vissza fogjuk állítani működésünket” – nyilatkozta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Financial Timesnak.
A cégvezető a katasztrófaturizmus jelentős hullámát jósolta az országban, felidézve azt, hogy amikor a berlini fal leomlott, milliók mentek oda, hogy megnézzék.
A Wizz Air szerepvállalása nem új keletű, hiszen a legnagyobb nem ukrán légitársaság volt, amely az országban működött Moszkva 2022-es inváziója előtt. A vállalat 2021-ben több mint 5000 járatot bonyolított le Ukrajna viszonylatában, amivel a harmadik legnagyobb légitársasága volt az orosz Aeroflot és az ukrán Windrose után.
A Ryanair is gyorsan beizzíthatja a hajtóműveket
A Ryanair vezetői a közelmúltban meglátogatták az ukrán repülőtereket, és felmérték a lehetőségeket. A ír légitársaság célja, hogy évi négymillióra növelje utasainak számát az ukrajnai viszonylatokban. A háború előtt a légitársaság évente körülbelül 1,5 millió embert szállított Kijevbe, Lvivbe és Odesszába.
„Két héten belül el tudnánk indítanánk a járatokat, csupán az a kérdés, hogy mikor lesz biztonságos repülni” – jelentette ki egy interjúban Eddie Wilson vezérigazgató. Hozzátette, hogy a Ryanair repülőgépei Európa 95 repülőterén állomásoznak, a cég bármelyik bázisáról megnyithatja útvonalait anélkül, hogy megzavarná a hálózat többi részét, így a légitársaság gyorsabban tud reagálni, mint a kevesebb bázissal rendelkező versenytársai.
Új légitársaság is érkezhet Ukrajnába
A londoni székhelyű EasyJet korábban nem repült Ukrajnába, de szintén fontolgatja útvonalak megnyitását az országba a háború után. Kenton Jarvis vezérigazgató szerint az ország Európa legnagyobb építési projektjének ígérkezik, és az emberek is hazavágynak, ha otthonuk biztonságossá válik.
„Működési szempont nem lehet probléma, a légiforgalmi irányítás viszonylag gyorsan elindítható. Minden a repülőterek és a kifutópályák állapotától függ, valamint attól, hogy a terminálok és a kifutópályák a legmagasabb biztonsági előírásoknak megfelelően működnek-e” – nyilatkozta Jarvis. Hozzátette, hogy a Wizz Air és a Ryanair társaságokkal ellentétben az EasyJet rövid távon nem tervezi azt, hogy repülőgépeket állomásoztasson Ukrajnában.
Az Európai Unió Légi közlekedési Biztonsági Hatósága jelenleg azt tanácsolja a légitársaságoknak, hogy ne repüljenek az ukrán légtér felett, és ne szálljanak le az országban. Ennek oka, hogy a légtér és a kritikus infrastruktúra, beleértve a repülőtereket is, katonai tevékenységeknek van kitéve, ami biztonsági kockázatot jelent a polgári repülőgépek számára. A hatóság szerint fennáll a polgári repülőgépek szándékos célba vételének vagy téves azonosításának kockázata is. Ennek tragikus bizonyítéka, hogy 2014-ben lelőtték a Malaysia Airlines MH17 járatát, amikor Kelet-Ukrajna felett repült.
Az elmúlt két évben csupán egy légitársaság, az orosz fapados Smartavia regisztrált járatokat az országban.