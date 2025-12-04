A napelem a múlt, új energiaforrásért folyik a harc: az USA és Kína már ráugrottak, most jön Magyarország

A gazdaság- és iparpolitika elsődleges prioritása az ipari akkumulátoros energiatározó kapacitások növelése, ami a jövőben a versenyképességet meghatározó tényező lesz – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség rendezvényén csütörtökön Budapesten.

Jól teljesítenek a napelemek: napenergia áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető a HUN-REN Sztaki székhelyén tartott Smart Manufacturing (Smartman) zárórendezvényen kiemelte, hogy a jövőben a globális versenyben a versenyképesség az adórendszer mellett azon fog múlni, kinek van elérhető és megfizethető energiája. Ez alapkérdéssé válik, miközben a villamos energia iránti igény a jövőben tovább emelkedik.

Magyarország világelső egy fontos mutatóban

A hazai napelemes rendszerek áramtermelő kapacitása az elmúlt években dinamikusan nőtt, és 8200 megawattal több mint négyszerese a Paksi Atomerőmű kapacitásának – emelte ki Nagy Márton, hozzátéve, hogy a napenergia áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb. A magas kapacitásoknak köszönhetően napközben, napsütéses időben, Magyarország nettó áramexportőr a túltermelés miatt, ilyenkor az áramár negatív is lehet. Az energia tárolásával a közép- és kelet-európai régióban kiemelkedően magas volatilitás csökkenthető.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a hazai vállalatok számára most a legfontosabb beruházás a tárolókapacitásokba való befektetés kell, hogy legyen, különben nemcsak a technológiai átállás problémájával, hanem működési nehézségekkel nézhetnek szembe. Magyarországon az áram ára a vállalatok számára 10 százalékkal magasabb, mint Németországban.

Nagy Márton kiemelte, hogy az akkumulátoros tárolókapacitások globálisan néhány éve kezdtek el dinamikusan emelkedni, míg a 2022-es évben 18 gigawatt (GW) kapacitás jött létre, az előrejelzések szerint az új, kiépülő kapacitások 2035-ben már elérhetik a 243 gigawattot. Ezzel párhuzamoson emelkednek a technológiára fordított összegek is, ezen a téren Kína és az Egyesült Államok áll az élen, és a növekedést a mesterséges intelligencia adatközpontok növekvő áramigénye hajtja. Európa csak a harmadik helyen áll a rangsorban, de a felfutást sok országban 2025-ben várják.