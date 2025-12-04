Brutális vízumszigorítást rendeltek el az Egyesült Államokban, kötelező lesz a nyilvános profil, bármikor átnézhetik az embert

Az Egyesült Államok december 15-től kötelezővé teszi az H-1B szakmunkásvízumot kérelmezők és családtagjaik (H-4 státuszú hozzátartozók) számára, hogy valamennyi közösségimédia-profiljukat nyilvánossá tegyék, így a konzuláris tisztviselők át tudják vizsgálni online tevékenységüket – közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője a Business Insiderrel.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szóvivő hangsúlyozta: a lépés az amerikai polgárok védelmét szolgáló intézkedések része, és jelenleg ez a legátfogóbb digitális átvilágítás, amelyet külföldi munkavállalókkal szemben alkalmaznak. A kérelmezőknek minden platformon (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok stb.) a profiljaikat nyilvánossá kell tenni, hogy a hivatalnokok

hozzáférhessenek a bejegyzésekhez, kapcsolati hálózatokhoz, munkahelyi információkhoz és egyéb tartalmakhoz.

Hasonló közösségimédia-ellenőrzést az USA már korábban bevezetett bizonyos diák- és csereprogramvízumok (J-1, F-1) esetében, az új szabály azonban kiterjeszti ezt a gyakorlatot az amerikai munkaerőpiac egyik legfontosabb vízumkategóriájára.

„Az Egyesült Államokba szóló vízum kiváltság, nem alapvető jog” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a kérelmező ne jelentsen biztonsági kockázatot.

Mi a H-1B vízum?

A H-1B vízum az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb munkavállalási vízuma. Olyan külföldi szakembereknek szól, akik rendelkeznek legalább főiskolai vagy egyetemi diplomával (BSc/BA vagy ezzel egyenértékű végzettséggel), főleg mérnökök, programozók, tudósok és orvosok veszik igénybe.

Elsőre maximum 3 évre adják, aztán még egyszer meghosszabbítható 3 évvel. Évente csak 85 ezer új H-1B vízumot osztanak ki, és csak amerikai munkáltató (cég, egyetem, kutatóintézet stb.) kérheti a a munkavállaló nevében. A házastárs és a 21 év alatti gyerekek H-4 vízumot kapnak.