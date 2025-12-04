Ez a motor hajtja a magyar gazdaságot, és az év végén nagyobb fordulatszámra is kapcsolhat

A csütörtökön közzétett, októberben éves szinten 3,1, havi szinten 0,5 százalékos növekedést jelző kiskereskedelmi forgalomról szóló adat kedvezőnek számít Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint, míg az ING Bank vezető közgazdásza szerint inkább csak egybevág a piaci várakozásokkal.

Fotó: Shutterstock

Folyamatos a kiskereskedelmi forgalom bővülése

Azt Regős is elismerte, hogy az éves alapú bővülést már megszokhattuk az elmúlt hónapokban, amit indokol a reálbérek emelkedése is és amit tovább fokozhatnak a kormányzati ösztönzők is, mint például a családi adókedvezmény emelése. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az októberi éves növekedés mértéke meghaladja az év első 10 hónapját jellemző átlagos növekedést. Hosszabb távon azonban Virovácz is elismerte, hogy

2025 októberében 3,2 százalékkal volt nagyobb a kiskereskedelmi forgalom volumene, mint a 2021. év havi átlaga, ami évek óta a legjobb teljesítmény.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a trendet tekintve is kedvező a kép, hiszen az augusztus-októberi forgalom 0,9 százalékkal haladta meg a megelőző 3 hónapos időszakit.

Abban mind a három elemző egyetértett, hogy némileg meglepő az élelmiszerüzletek forgalmának éves alapon 1,2 százalékos növekedése, mely ráadásul havi alapon 0,7 százalékos csökkenést jelent. Regős szerint a területen még van növekedési potenciál, Molnár éves alapon visszafogottabb növekedésről beszél és ő is a családtámogatások, illetve a jövedelmi helyzet javulása miatt további növekedést vár. Molnár azt is hozzátette, hogy a havi alapú októberi csökkenés ellenére nem beszélhetünk trendfordulóról, hiszen az elmúlt 3 havi forgalom 0,7 százalékos növekedést jelez.

Virovácz szerint

a havi visszaesés elvileg akár a hosszú hétvégével is magyarázható lenne, ám ezt a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatoknak kezelni kellene.

Ráadásul a nyugdíjasok már megkapták és részben el is költötték a 30 ezer forint értékű utalványaikat.