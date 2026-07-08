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DubaiVision
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Egyesült Arab Emirségek
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költség

Dubai cégalapítás: költségek, buktatók és amit a hirdetések nem mondanak el

A dubai cégalapítás az elmúlt években a magyar vállalkozói köznyelv részévé vált: egyre többen döntenek úgy, hogy nemzetközi tevékenységüket az Egyesült Arab Emírségekből működtetik — a hirdetések pedig azt ígérik, hogy mindez néhány nap alatt, adómentesen elintézhető. A kép ennél árnyaltabb: a cégalapítás valóban gyors, de a jól működő, adózási és banki szempontból is stabil struktúra felépítése tervezést igényel. Összefoglaltuk, mivel érdemes számolnia annak, aki komolyan gondolkodik a dubaji cégalapításon.
2026.07.08, 13:40
Fotó: dubaivision.hu

Kinek éri meg — és kinek nem

A dubaji cég tipikusan annak működik jól, akinek a bevétele nemzetközi: külföldi ügyfeleknek nyújt szolgáltatást, exportál, online értékesít, vagy közel-keleti, ázsiai, afrikai piacokra terjeszkedik. Az Emírségek ehhez kiszámítható jogi környezetet, erős bankrendszert és a világ egyik legkedvezőbb adókörnyezetét adja.

Ugyanakkor a több mint ötszáz cégalapítást végigkísérő tanácsadói tapasztalat szerint az érdeklődők egy részét éppen lebeszélni kell a lépésről. Akinek az árbevétele túl alacsony ahhoz, hogy az éves fenntartási költségeket kitermelje, akiben nincs elég tisztelet a helyi szabályok betartására, vagy aki a struktúrától azt várja, hogy a magyar adókötelezettségei „maguktól eltűnnek", az szinte biztosan csalódni fog. A dubaji cég üzleti döntés, nem varázspálca — és a megtérülési számítást az alapítás előtt kell elvégezni, nem után.

Freezone vagy mainland: az első valódi döntés

A folyamat legelső — és a későbbieket leginkább meghatározó — döntése a joghatóság megválasztása. Az Emírségekben negyvennél több szabadkereskedelmi zóna (free zone) működik, amelyek 100 százalékos külföldi tulajdonlást tesznek lehetővé, és jellemzően a nemzetközi tevékenységre optimalizáltak; a mainland (szárazföldi) bejegyzés ezzel szemben a helyi, emírségeken belüli piacra lépéshez ad teljes mozgásteret. A magyar vállalkozók túlnyomó része — mivel bevételük külföldről érkezik — freezone-ban alapít, de a zónák között sem mindegy a választás: eltér a tevékenységi listájuk, az áraik, az iroda követelményeik és nem utolsó sorban a bankok szemében a reputációjuk is. Egy rosszul megválasztott zóna később a bankszámlanyitásnál vagy a tevékenység bővítésnél üt vissza — a döntést ezért nem az árlista, hanem az üzleti modell alapján érdemes meghozni.

A valódi költség nem a cégalapítás

A piac jellemzően az alapítási csomag árával hirdet, a valós kérdés azonban a teljes éves költség, amihez pedig az üzleti tervet ismerve, értelmezve stratégiát kell készíteni. Egy szabályosan működtetett emírségekbeli cégnél a licencdíj mellett számolni kell a rezidens vízum és az Emirates ID költségeivel, a könyveléssel, a banki költségekkel, valamint — ha az adómentesség a cél — a valós gazdasági jelenlét (iroda, helyi működési költések) fenntartásával. Reális megközelítéssel a valódi éves költséget nem a cégalapítás, hanem a megtervezett struktúra és a működési feltételek fenntartása adja.

Külön figyelmet érdemel, hogy 2023 óta az Egyesült Arab Emírségekben is működik társasági adó. A szövetségi társaságiadó-törvény 9 százalékos adókulcsa mellett a szabadkereskedelmi zónában bejegyzett freezone cégek megőrizhetik a 0 százalékos kulcsot — de már nem alanyi jogon, hanem feltételekkel: a bevételnek minősített tevékenységből, jellemzően külföldi vagy freezone-beli partnerektől kell származnia, a cégnek valós helyi jelenléttel és auditált beszámolóval kell rendelkeznie. Aki a feltételeket elvéti, nemcsak az adott évre, hanem a következő négy évre is elveszíti a kedvezményt. A 0 százalék tehát ma is elérhető, csak megtervezett működést követel.

Érdemes tudni, hogy a magyar nyelven elérhető útmutatók jelentős része ma is a 2023 előtti világot írja le: alanyi jogú adómentességet, könyvelési és bevallási kötelezettség nélküli működést ígér. Ez ma már egyszerűen téves. Minden emírségekbeli cégnek — a freezone cégeknek is — regisztrálnia kell a szövetségi adóhatóságnál, könyvelést kell vezetnie és éves társaságiadó-bevallást kell benyújtania, akkor is, ha az effektív adókulcsa 0 százalék. A regisztráció elmulasztása önmagában bírságot von maga után. Aki elavult információk alapján dönt, az nem adót spórol, hanem bírságot gyűjt.

A Dubai cégalapítás gyors, a bankszámla nem

A folyamat menete jól bejáratott: a megfelelő zóna és tevékenységi kör kiválasztása után a cégbejegyzés jellemzően napok alatt megvan, a rezidens vízum eljárás — orvosi vizsgálattal és biometrikus azonosítással — néhány hét a cégbejegyzést követően. A teljes ügyintézésre — licenc, vízum, Emirates ID — reálisan 3-4 héttel érdemes számolni és a dokumentációt sem árt előre rendezni: útlevél, a tevékenységet alátámasztó háttéranyagok, egyes zónákban üzleti terv is kellhet.

A gyakorlatban azonban a dubai cégalapítás legkritikusabb pontja nem is a bejegyzés, hanem a vállalati bankszámla: az emírségekbeli bankok compliance-vizsgálata az elmúlt években jelentősen szigorodott, a számlanyitás üzleti tervet, ügyfél- és partnerlistát, származási igazolásokat igényelhet, és hetekig, esetenként hónapokig tarthat. A bankok ma már nemcsak a céget nézik, hanem a mögötte álló üzleti modell életszerűségét is: honnan jön a bevétel, kik a partnerek, mi indokolja az emírségekbeli jelenlétet. Aki erre nem készül fel dokumentációval és reális időtervvel, annak a működésre kész cége hónapokig bevétel nélkül állhat.

És van egy szempont, amit a hirdetések következetesen elhallgatnak: a dubaji cég nem szünteti meg a magyar adóügyi kapcsolatot. A nemzetközi automatikus adatcsere (CRS) keretében a magyar adóhatóság évente megkapja a magyar illetőségű tulajdonosokhoz köthető külföldi számlaadatokat — a számlavezető bankok ugyanis a számlanyitáskor rögzítik az ügyfél adóilletőségét, és az adatok a helyi adóhatóságon keresztül automatikusan továbbítódnak. A magyar–emírségekbeli kettős adóztatási egyezmény pontosan rendezi, mi hol adózik. A jól felépített struktúra ettől még teljesen legális és hatékony — de a „majd nem tudnak róla" logikára építeni ma már nem kockázat, hanem tervezési hiba. A megfelelés nem opció, hanem a konstrukció része.

A leggyakoribb hibák elkerülhetők

A tapasztalat szerint a problémás esetek túlnyomó része néhány visszatérő mintára vezethető vissza: az alultervezett fenntartási költségvetésre, a banki átvilágításra való felkészületlenségre, a tevékenységi kör és a tényleges üzletmenet eltérésére, valamint arra, hogy a tulajdonos a magyar adóilletőségét és bevallási kötelezettségeit rendezetlenül hagyja. Ezek egyike sem végzetes — mindegyik megelőzhető, ha a struktúrát nem sablonból, hanem az adott üzleti modellre tervezik és ha az alapítás előtt tisztázott a teljes kép: költségek, adózás, bankolás, megfelelés.

Dubaj ma is az egyik legvonzóbb terep a nemzetközi piacon a vállalkozóknak és befektetőknek — de a sikeres jelenlét kulcsa nem a gyors bejegyzés, hanem az átgondolt indulás.

A cikk a DubaiVision szakmai közreműködésével készült. Az alapító, Tóth Dániel 20 éve foglalkozik nemzetközi cégalapítással, 16 éve dubaji cégalapítással; személyesen több mint 500 cégalapításban vett részt.

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