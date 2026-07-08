Komoly uniós csapás jöhet: az Európai Bizottság bíróság elé viszi Magyarországot az árrésstop miatt

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot az árrésstop miatt – derült ki a bizottság friss közleményéből.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bizottság álláspontja szerint az Orbán-kormány által bevezetett árrésstop sérti az uniós jogot, és aránytalanul sújtja a főként külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat. A testület szerint a szabályozás arra kényszeríti az érintett vállalkozásokat, hogy egyes termékeket veszteséggel értékesítsenek.

A Európai Bizottság szerdai közleménye emlékeztetett, hogy Magyarország 2025-ben két kormányrendelettel vezette be az árrésstopot. A 42/2025-ös kormányrendelet egyes élelmiszerek esetében legfeljebb 10 százalékban, míg a 93/2025-ös kormányrendelet meghatározott drogériai termékeknél 15 százalékban maximálta a beszerzési ár és az eladási ár közötti árrést.

A szabályozás emellett azt is előírta, hogy a kereskedők legalább akkora mennyiségben tartsák forgalomban az érintett termékeket, mint az intézkedések bevezetése előtt.

A bizottság szerint az árrésstop veszteséges értékesítésre kényszeríti a kereskedőket.

Brüsszel szerint a magyar szabályozás tévesen abból indul ki, hogy a beszerzési és az értékesítési ár közötti különbség teljes egészében a vállalkozások nyeresége. A bBizottság hangsúlyozza, hogy a kereskedőknek jelentős egyéb költségeik is vannak, például:

munkabérek és járulékok,

szállítás,

raktározás,

üzlethelyiségek fenntartása,

adók.

A közlemény szerint

az élelmiszer-kiskereskedelemben az átlagos árrés mintegy 30 százalék,

a drogériák esetében pedig 35 százalék,

miközben a tényleges nyereséghányad jellemzően csak 3–4 százalék.

A bizottság úgy véli, hogy a maximált árrés és a kötelező készletszint együttes alkalmazása veszteséget okoz a már piacon működő vállalkozásoknak, miközben elriasztja az új piaci szereplőket a magyarországi belépéstől.

Így jutottunk idáig: Orbán Viktor bejelentésétől az uniós bíróságig vezetett az árrésstop története

Orbán Viktor 2025. február 26-i évértékelő beszédében bírálta a kereskedelmi láncokat az alapvető élelmiszerek árának emelkedése miatt.