Rekordot döntött a piacvezető online élelmiszer-kereskedő: már a magyarok harmadát elérik, 3,2 millió rendelést teljesítettek – az erős forint előnyét a vásárlóknak adnák tovább
Az elmúlt üzleti évben a legtöbb fontos mutatójában kétszámjegyű növekedést ért el a Kifli.hu. Szabó Dániel ügyvezető és kereskedelmi igazgató a vállalat szerdai háttérbeszélgetésén ismertette a 2025–2026-os pénzügyi év eredményeit, amelyek szerint a rendelések száma 27 százalékkal, a nettó árbevétel pedig közel 25 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.
A cég aktív vásárlóinak száma elérte a 200 ezret, miközben az új regisztrált felhasználók száma 76 százalékkal nőtt. A vállalat ma már több mint 300 településen érhető el, ezzel Magyarország lakosságának mintegy egyharmadát szolgálja ki.
Már 3,2 millió rendelést teljesít évente
A növekedés jól látszik a rendelések számán is: a Kifli.hu az elmúlt tizenkét hónapban összesen 3,2 millió rendelést teljesített. A legforgalmasabb időszak továbbra is az ünnepekhez kötődik, ugyanakkor az idei húsvéti szezon minden korábbi rekordot felülírt.
A húsvét előtti csúcsnapon 17 ezer rendelés érkezett a rendszerbe, ami még a karácsonyi időszak legjobb napját is megelőzte.
A vállalat szerint ez jól mutatja, hogy az online élelmiszer-vásárlás már nem csupán alkalmi megoldás, hanem egyre több család számára a mindennapi bevásárlás természetes része.
Az erős forintból a vásárlók is részesülhetnek
A Világgazdaság kérdésére Szabó Dániel arról beszélt, hogy
a forint erősödése kedvezően hathat a vállalat működésére, mivel több importterméket euróban szereznek be.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fogyasztói árakat nem kizárólag az árfolyam alakítja, hiszen az energia-, logisztikai és egyéb működési költségek is jelentős szerepet játszanak az árazásban.
Ennek ellenére azt mondta, hogy amennyiben az árfolyamváltozásból előny keletkezik, azt szeretnék a vásárlók számára is továbbadni.
Magyar és külföldi munkavállalók is dolgoznak a vállalatnál
Szabó Dánielt a munkaerőpiaci helyzetről is kérdeztük: az ügyvezető elmondta, hogy a Kifli saját alkalmazottai között magyar és külföldi munkavállalók egyaránt dolgoznak, elsősorban
- az irodai
- és raktári
területeken. A csomagösszekészítést és kiszállítást végző partnereknél szintén vannak külföldi dolgozók, a vállalat azonban minden esetben elvárja a jogszabályok maradéktalan betartását.
A kiszállítást végző futároknál ugyanakkor kiemelt követelmény a megfelelő magyar nyelvtudás,
hiszen napi kapcsolatban állnak a vásárlókkal. Minden futár háromnapos képzésen vesz részt, amelyet vizsga zár, mielőtt önállóan megkezdhetné a kiszállításokat. A vállalat a logisztikai fejlesztésekkel párhuzamosan tovább növelte működésének méretét:
a kiszállítási zónák száma az elmúlt időszakban több mint a duplájára emelkedett, ami a szolgáltatás országos bővítésének egyik legfontosabb feltétele volt.
A 6 milliárdos biatorbágyi központ adta meg a növekedés alapját
A rekordév mögött jelentős logisztikai fejlesztések állnak. A vállalat tavaly adta át második, nagyrészt automatizált biatorbágyi logisztikai központját, amely mintegy 6 milliárd forintos beruházással valósult meg.
Az új központ nem csupán a raktárkapacitást növelte, hanem jelentősen felgyorsította a rendelések feldolgozását is. Az automatizált rendszereknek köszönhetően a vállalat egyszerre tud több megrendelést kezelni, miközben a kiszállítás pontosságát és sebességét is javítja.
Szabó Dániel elmondta, hogy a jelenlegi két logisztikai központ kapacitása egyelőre elegendő a következő időszak növekedéséhez, ezért 2026-ban nem terveznek újabb automatizált raktár építését. A hangsúly inkább a meglévő infrastruktúra minél hatékonyabb kihasználásán, valamint az országos lefedettség további bővítésén lesz.
Már a magyarok harmadát éri el a Kifli
A vállalat az elmúlt egy évben tovább bővítette kiszállítási hálózatát, új térségekben – köztük Győr, Esztergom, Szolnok, Hatvan, Gyöngyös és Dunaújváros környékén – is elindította szolgáltatását.
Emellett a nyári szezonra a balatoni jelenlétét is tovább erősítette, így már az üdülőrégió jelentős részén is elérhetővé vált az online bevásárlás. A társaság szerint a nyári időszak évről évre egyre fontosabb szerepet játszik a működésében, hiszen a szezonális kereslet jelentősen megemelkedik.
A vállalat jelenleg több mint 15 ezer terméket kínál vásárlóinak, a megrendeléseket pedig akár 90 percen belül, 15 perces idősávokban szállítja ki.
Az Xtra előfizetéses program továbbra is a növekedés egyik fontos pillére: a tagok ingyenes kiszállítást kapnak minimális kosárérték nélkül, emellett kedvezményben részesülnek számos bio- és saját márkás terméknél is.
Robotok költöztek Biatorbágyra: bődületes, több tízmillió eurós beruházással rukkolt elő a Kifli – csúcstechnológiával hasít az online szupermarket
Több tízmillió euró értékű beruházással hozta létre új logisztikai központját az egyik legnagyobb online szupermarket Biatorbágyon. A Kifli.hu 16 500 négyzetméteres telephelye a cseh anyacég, a Rohlik Group történetének legnagyobb beruházása. A központban a legkorszerűbb automatizálási technológia működik, jelentősen növelve a kapacitást, még gyorsabb kiszállítást és még szélesebb választékot biztosítva a vásárlóknak.
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap
A vállalat szerint a következő évek egyik legfontosabb fejlesztési iránya a mesterséges intelligencia lesz. Ennek részeként vezették be a MAIA nevű AI-alapú bevásárlási asszisztenst, amely segíti a vásárlókat a termékkeresésben, az ajánlások személyre szabásában és a bevásárlások gyorsabb összeállításában. Kiemelte: céljuk, hogy a technológiai fejlesztések ne csupán kényelmesebbé, hanem hatékonyabbá is tegyék az online vásárlást, miközben a logisztikai folyamatok automatizálásával tovább javítják a kiszolgálás sebességét.