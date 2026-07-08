Rekordot döntött a piacvezető online élelmiszer-kereskedő: már a magyarok harmadát elérik, 3,2 millió rendelést teljesítettek – az erős forint előnyét a vásárlóknak adnák tovább

Az elmúlt üzleti évben a legtöbb fontos mutatójában kétszámjegyű növekedést ért el a Kifli.hu. Szabó Dániel ügyvezető és kereskedelmi igazgató a vállalat szerdai háttérbeszélgetésén ismertette a 2025–2026-os pénzügyi év eredményeit, amelyek szerint a rendelések száma 27 százalékkal, a nettó árbevétel pedig közel 25 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

A Kifli.hu az elmúlt tizenkét hónapban összesen 3,2 millió rendelést teljesített / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A cég aktív vásárlóinak száma elérte a 200 ezret, miközben az új regisztrált felhasználók száma 76 százalékkal nőtt. A vállalat ma már több mint 300 településen érhető el, ezzel Magyarország lakosságának mintegy egyharmadát szolgálja ki.

Már 3,2 millió rendelést teljesít évente

A növekedés jól látszik a rendelések számán is: a Kifli.hu az elmúlt tizenkét hónapban összesen 3,2 millió rendelést teljesített. A legforgalmasabb időszak továbbra is az ünnepekhez kötődik, ugyanakkor az idei húsvéti szezon minden korábbi rekordot felülírt.

A húsvét előtti csúcsnapon 17 ezer rendelés érkezett a rendszerbe, ami még a karácsonyi időszak legjobb napját is megelőzte.

A vállalat szerint ez jól mutatja, hogy az online élelmiszer-vásárlás már nem csupán alkalmi megoldás, hanem egyre több család számára a mindennapi bevásárlás természetes része.

Az erős forintból a vásárlók is részesülhetnek

A Világgazdaság kérdésére Szabó Dániel arról beszélt, hogy

a forint erősödése kedvezően hathat a vállalat működésére, mivel több importterméket euróban szereznek be.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fogyasztói árakat nem kizárólag az árfolyam alakítja, hiszen az energia-, logisztikai és egyéb működési költségek is jelentős szerepet játszanak az árazásban.

Ennek ellenére azt mondta, hogy amennyiben az árfolyamváltozásból előny keletkezik, azt szeretnék a vásárlók számára is továbbadni.

Magyar és külföldi munkavállalók is dolgoznak a vállalatnál

Szabó Dánielt a munkaerőpiaci helyzetről is kérdeztük: az ügyvezető elmondta, hogy a Kifli saját alkalmazottai között magyar és külföldi munkavállalók egyaránt dolgoznak, elsősorban

az irodai

és raktári

területeken. A csomagösszekészítést és kiszállítást végző partnereknél szintén vannak külföldi dolgozók, a vállalat azonban minden esetben elvárja a jogszabályok maradéktalan betartását.

A kiszállítást végző futároknál ugyanakkor kiemelt követelmény a megfelelő magyar nyelvtudás,

hiszen napi kapcsolatban állnak a vásárlókkal. Minden futár háromnapos képzésen vesz részt, amelyet vizsga zár, mielőtt önállóan megkezdhetné a kiszállításokat. A vállalat a logisztikai fejlesztésekkel párhuzamosan tovább növelte működésének méretét:

a kiszállítási zónák száma az elmúlt időszakban több mint a duplájára emelkedett, ami a szolgáltatás országos bővítésének egyik legfontosabb feltétele volt.

A 6 milliárdos biatorbágyi központ adta meg a növekedés alapját

A rekordév mögött jelentős logisztikai fejlesztések állnak. A vállalat tavaly adta át második, nagyrészt automatizált biatorbágyi logisztikai központját, amely mintegy 6 milliárd forintos beruházással valósult meg.