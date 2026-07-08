Sokkoló hír, végleg kivonulhat a Tesco Magyarországról: nem bír a Lidllel és az Aldival, a teljes EU-t faképnél hagyhatja – megszólalt a boltlánc

A Tesco mérlegeli annak a lehetőségét, hogy eladja közép- és kelet-európai érdekeltségeit. A Financial Times a helyzetet ismerő forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a nagy-britanniai Welwyn Garden Cityben székhellyel rendelkező kiskereskedelmi vállalat pénzügyi tanácsadókkal dolgozik együtt a magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágak jövőjét érintő stratégiai lehetőségek feltérképezésén.

Kivonulhat Közép-Európából a Tesco / Fotó: AFP

Egy ilyen döntés rengeteg embert érintene, hiszen a szóban forgó közép- és kelet-európai üzletág több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Amennyiben megvalósulna, az esetleges tranzakció lezárná a Tesco Egyesült Királyságon és Írországon kívüli terjeszkedési törekvéseit, amelyek korábban egy új amerikai szupermarketlánc létrehozására tett kísérletet is magukban foglalták.

A Tesco 1995-ben lépett be a magyarországi piacra. Miután az elmúlt években nemzetközi érdekeltségeinek jelentős részét értékesítette, a közép- és kelet-európai üzletág maradt a vállalat egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.

Csökkent a Tesco nyereségessége a régióban

A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Az európai üzletág a legutóbbi pénzügyi évben 4,5 milliárd angol font árbevételt ért el, és 115 millió fonttal járult hozzá a Tesco 3,2 milliárd fontos korrigált üzemi eredményéhez.

A Tesco éves jelentésében arról számolt be, hogy az üzletág nyereségessége a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás következtében csökkent. A vállalat több mint egy évtizeddel ezelőtt már mérlegelte a divízió értékesítését, amikor eszközeladások sorozatával igyekezett stabilizálni pénzügyi helyzetét.

A Tesco részvényeinek árfolyama szerdán délelőtt Londonban 0,1 százalékkal, 470,30 pennyre emelkedett. A papír az elmúlt tizenkét hónap során 18 százalékos árfolyamnyereséget ért el.

Az értesülésekkel kapcsolatban a Világgazdaság is megkereste a Tesco sajtóosztályát. Amennyiben reagálnak, frissítjük cikkünket.