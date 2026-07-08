Trump utasításba adta: Amerika szakítsa meg a kapcsolatot Európa legnagyobb országával – „Szörnyűek, nem fizetnek semmit , vágjunk el mindent!"
Most fogyott el Donald Trump türelme, nem csak az irni megállapodásnak mondott búcsút és tekinti mától semmisnek az alkut, de Spanyolországnak is selyemzsinórt küldött a kétnapos NATO-csúcson. A lépéssel egy hónapok óta tartó, az iráni konfliktushoz köthető ellentétre rakott pontot Amerika első embere.
Donald Trump arra adott utasítást Scott Bessent pénzügyminiszternek, hogy szüntesse meg a kereskedelmet Spanyolországgal, Madridot pedig „szörnyű partnernek” nevezve a NATO-ban. „Nem akarunk többé semmilyen kereskedelmi üzletet folytatni Spanyolországgal, szeretném, ha megszakítanád” – mondta Trump a miniszterének a Reuters szerint. „Spanyolország szörnyű partner a NATO-ban, nem vesznek részt benne, nem fizetnek(...) Semmi közöm Spanyolországhoz, kérlek, vágjatok el minden kereskedelmet Spanyolországgal, beleértve a látogatásokat is..." – így az amerikai elnök.
Ez még nem elég. Bár nem friss hír, de a Pentagon egyik belső dokumentuma szerint Donald Trump kormánya már azt is mérlegeli, hogy felfüggeszti Spanyolország NATO-tagságát, miután Madrid nem támogatta teljes mértékben az amerikai hadműveleteket az Irán elleni háborúban.
A Reuters által megismertetett e-mail szerint Washington egyre nyíltabban büntetné azokat a szövetségeseket, amelyek nem biztosítottak katonai hozzáférést, bázishasználatot vagy légtérhasználatot az Egyesült Államok számára. A dokumentum szerint az úgynevezett hozzáférési, bázis- és átrepülési jogok – angol rövidítéssel ABO – a NATO-tagság „abszolút minimumát” jelentik, és az amerikai vezetés szerint több európai partner ezt sem teljesítette. A Pentagonban ezért több szankciós lehetőség is magas szinten került napirendre, köztük az, hogy a „nehéz partnernek” minősített országokat kizárják fontos vagy presztízsértékű NATO-pozíciókból.
Trump beszólt, de eszük ágában sincsen változtatni
A spanyol miniszterelnök hivatala válaszul azt nyilatkozta, hogy Madrid tudomásul vette Trump kijelentéseit, és „szokásos ügymenetként” kezelte azokat.
Spanyolországnak nincs szándékában megváltoztatni az Egyesült Államokkal fennálló kiváló társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatait – áll a közleményben.
Három olyan pontot sorolt fel, amelyeket érdemes megjegyezni:
„1. Az Egyesült Államok kereskedelmi többlettel rendelkezik Spanyolországgal szemben (vagyis többet profitál a kereskedelmi kapcsolatból, mint mi).”
„2. Az Európai Unió egy vám- és kereskedelmi unió, amelyben az egyes tagállamok nem emelhetők ki, ahogyan azt maga az Európai Bizottság is többször hangsúlyozta.”
„3. A gazdasági kapcsolatokat magánvállalatok, nem kormányok kovácsolják.”
Hónapok óta feszült a helyzet
Trump még márciusban fenyegette meg Spanyolországot, hogy az Egyesült Államok teljesen megszakítja vele a kereskedelmi kapcsolatokat, miután Madrid nem engedélyezte az amerikai katonai bázisok használatát az Irán elleni csapások során. Az amerikai elnök embargót is kilátásba helyezett, miközben újabb frontot nyitott a NATO-n belüli védelmi kiadások ügyében.
Meg fogjuk szakítani az összes kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarunk semmit Spanyolországtól – mondta az amerikai elnök akkor, kiemelve, hogy „akár holnap, vagy még ma leállíthatok mindent, ami Spanyolországgal kapcsolatos. Embargók. Bármit megtehetek, és lehet, hogy meg is tesszük.” A kijelentések azonnal felerősítették a találgatásokat arról, hogy Washington milyen konkrét eszközökkel tudna fellépni egyetlen európai ország ellen.
Az amerikai elnök egyébként nemcsak a bázishasználat miatt bírálta Madridot. A mostani NATO-csúcson tett kijelentéseihez hasonlóan azt is kifogásolta, hogy Spanyolország ellenáll annak a követelésének, miszerint a NATO-tagállamok a GDP 5 százalékára emeljék védelmi kiadásaikat.
Az Egyesült Államok egyébként régóta nyomást gyakorol európai szövetségeseire a katonai költségvetések növelése érdekében, de az 5 százalékos cél jelentős ugrást jelentene a jelenlegi szintekhez képest – erről egyébként most nem ejtett szót az amerikai miniszterelnök, csak a kereskedelemről, amire pontokba szedve reagált Pedro Sánchez.