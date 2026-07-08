Most fogyott el Donald Trump türelme, nem csak az irni megállapodásnak mondott búcsút és tekinti mától semmisnek az alkut, de Spanyolországnak is selyemzsinórt küldött a kétnapos NATO-csúcson. A lépéssel egy hónapok óta tartó, az iráni konfliktushoz köthető ellentétre rakott pontot Amerika első embere.

Trump utasításba adta: Amerika szakítsa meg a kapcsolatot Európa legnagyobb országával – „Szörnyűek, nem fizetnek semmit , vágjunk el mindent!" Fotó: AFP

Donald Trump arra adott utasítást Scott Bessent pénzügyminiszternek, hogy szüntesse meg a kereskedelmet Spanyolországgal, Madridot pedig „szörnyű partnernek” nevezve a NATO-ban. „Nem akarunk többé semmilyen kereskedelmi üzletet folytatni Spanyolországgal, szeretném, ha megszakítanád” – mondta Trump a miniszterének a Reuters szerint. „Spanyolország szörnyű partner a NATO-ban, nem vesznek részt benne, nem fizetnek(...) Semmi közöm Spanyolországhoz, kérlek, vágjatok el minden kereskedelmet Spanyolországgal, beleértve a látogatásokat is..." – így az amerikai elnök.

Ez még nem elég. Bár nem friss hír, de a Pentagon egyik belső dokumentuma szerint Donald Trump kormánya már azt is mérlegeli, hogy felfüggeszti Spanyolország NATO-tagságát, miután Madrid nem támogatta teljes mértékben az amerikai hadműveleteket az Irán elleni háborúban.

A Reuters által megismertetett e-mail szerint Washington egyre nyíltabban büntetné azokat a szövetségeseket, amelyek nem biztosítottak katonai hozzáférést, bázishasználatot vagy légtérhasználatot az Egyesült Államok számára. A dokumentum szerint az úgynevezett hozzáférési, bázis- és átrepülési jogok – angol rövidítéssel ABO – a NATO-tagság „abszolút minimumát” jelentik, és az amerikai vezetés szerint több európai partner ezt sem teljesítette. A Pentagonban ezért több szankciós lehetőség is magas szinten került napirendre, köztük az, hogy a „nehéz partnernek” minősített országokat kizárják fontos vagy presztízsértékű NATO-pozíciókból.

Trump beszólt, de eszük ágában sincsen változtatni

A spanyol miniszterelnök hivatala válaszul azt nyilatkozta, hogy Madrid tudomásul vette Trump kijelentéseit, és „szokásos ügymenetként” kezelte azokat.

Spanyolországnak nincs szándékában megváltoztatni az Egyesült Államokkal fennálló kiváló társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatait – áll a közleményben.