Megdöbbentő, mi lett a Balaton egykor legendás étterméből – videó

Egykor a Balaton felé tartó utazók és a helyiek kedvelt megállója volt, mára azonban omladozó falak és sűrű növényzet emlékeztet a múltjára. A balatonakarattyai Fortuna Étterem épülete évek óta üresen áll, állapota pedig folyamatosan romlik – írja a Veol.

Egykor a Balaton felé tartók kedvelt megállója volt, ma már csak omladozó falak emlékeztet a balatonakarattyai Fortuna Étteremre / Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A 71-es főút mellett, a Mol benzinkút mögött található Fortuna Étterem hosszú időn át a környék egyik ismert vendéglátóhelyének számított.

A portál beszámolója szerint az egykori vendéglő történetéről kevés dokumentum maradt fenn, de az interneten még fellelhetők olyan archív felvételek, amelyek jól érzékeltetik, milyen népszerű hely volt fénykorában, különösen az 1970-es években.

Az akkori fotókon még rendezett környezet, működő büfé és vendégekkel teli terasz látható, amely éles kontrasztot alkot a jelenlegi állapotokkal.

A helyiek úgy tudják, hogy az étterem már hosszú ideje zárva tart. Néhány évvel ezelőtt még eladó ingatlanként hirdették, azonban azóta sem talált új tulajdonosra vagy új funkcióra.

Az épületet az időjárás és az évek óta tartó kihasználatlanság egyre jobban megviselte, így mára a természet fokozatosan visszahódította a területet.

A Veol kiemelte, hogy az általuk készített képek kizárólag az épületen kívül készültek. Bár a kerítés hiánya miatt a terasz könnyen megközelíthető, az épületbe nem léptek be.

Ennek oka egyrészt az, hogy nem ismert az ingatlan szerkezeti állapota, másrészt az, hogy magánterületről van szó, amelynek tiszteletben tartása az urbex egyik alapvető szabálya.

A cikk megjegyzi, hogy balatonakarattyai Fortuna ugyanakkor korántsem egyedi eset. A Balaton környékén több egykori vendéglátóhely is hasonló sorsra jutott. Fonyód közelében például még ma is áll a Gatyás Csárda épülete, amely valaha élő zenével, kuglipályával és családias hangulatával vonzotta a vendégeket.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy újabb lépést tettek a tihanyi Körpresszó megújulása felé: megkezdődött a műemléki értékű épület felújításának előkészítése.

A beruházásról Kötél Balázs, Tihany polgármestere számolt be közösségi oldalán: 2026. február 9-én megtartották az első tervtanácsi ülést. Az egyeztetést egy tavaly elfogadott önkormányzati rendelet alapján hívták össze, amely előírja, hogy a településképet jelentősen befolyásoló fejlesztéseket a főépítész vezetésével működő tervtanács is véleményezze.