Nem csitulnak a hullámok a Credit Suisse-nél. A svájci alapítású pénzügyi szolgáltató az elmúlt évek botránysorozata után ismét akkor került a címoldalakra, amikor a hónap elején a karanténszabályok megsértése miatt lemondott a cég elnöke, Antonio Horta-Osorio.

Fotó: FABRICE COFFRINI

Az amúgy sem könnyű helyzetet tetézi a profitfigyelmeztetés, amiben a Credit Suisse azt közölte, hogy negyedik negyedéves eredményét „negatívan befolyásolja” egy peres eljárás miatti fizetési kötelezettség, azaz számai nullszaldó körül alakulatnak, egy várhatóan 500 millió svájci frank (545 millió dollár) körüli terhelés miatt.

A bank közleménye szerint a céltartalék hatását részben ellensúlyozza, hogy a társaság ingatlanügyleteken 225 millió frankos nyereséget könyvelt el az időszakban. A kommünikében a menedzsment diplomatikusan részletezi a peres eljárásokat. Ezek szerint az eljárások azért indultak, mert a csoport befektetési banki üzletágánál a „megengedettnél proaktívabban” dolgoztak. Összességében úgy látják, hogy

a perek miatti kifizetések a 2021 negyedik negyedéves profitot lenullázzák, ugyanakkor jelentős veszteségre sem számítanak a pénzügyi szolgáltatónál.

A Credit Suisse publikációs naptára szerint február 10-én közlik majd a tavalyi év utolsó három hónapjának számait.

Nehéz időszakban kapott újabb pofont a cég, a Credit Suisse-t ugyanis jelentősen érintette tavaly az Archegos Capital bedőlése, és a Greensill finanszírozási társaság fizetésképtelensége is. Emellett a csúcsvezetők körül is sorozatosak a botrányok. Horta-Osorio eredetileg azért került az elnöki székbe, hogy visszaállítsa a patinás befektetési cég presztízsét, de maga is botrányok áldozata lett (nem tartotta be a covid-karanténszabályokat), miképpen elődje, Tidjane Thiam is egy elhúzódó kémkedési botrány miatt állt fel pozíciójából.

A vezetőség szerint a kereskedésből származó bevételek is csökkenhetnek idén, ugyanis szokatlanul jól alakultak az elmúlt években, valószínűtlen ennek megismétlődése, és elemzők szerint a vagyonkezelési üzletágat várhatóan a kevesebb tranzakció is érinti, itt kisebb visszaesésre lehet számítani.