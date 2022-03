A csekély mértékben emelkedő londoni FTSE 100 kivételével korrigálták előző napi impozáns nyereségüket a meghatározó európai tőzsdeindexek szerdán, a DAX lapzártakor 1,6 százalékos mínuszban volt, míg a CAC 40 kereken 1 százalékkal bukott keddi záróértéke alá. A BUX napi árfolyamgörbéjére is rányomta bélyegét, hogy a befektetők profitrealizáló üzemmódba kapcsoltak, így záróértéke 1,8 százalékkal, 45 890 pontra gyengült. A hazai részvénypiacon a forgalom egy kicsivel meghaladta a 28,7 milliárd forintot. Ebből a forgalomból közel 18 milliárd forintot tett ki az OTP-részvények adásvétele. A bankpapír kurzusa 4,2 százalékkal, 12 640 forintig zuhant. Valamivel kevésbé volt tragikus a Richter 2,4 százalékos értékvesztése, a gyógyszerrészvény 7320 forinton zárt. Folytatta viszont a 3000 forintos csúcs támadását a Mol, amelynek árfolyamát a szerdai 1,9 százalékos drágulást követően már csupán 50 forint választja el a lélektani szempontból fontos szinttől. Mintegy félszázalékkal feljebb, 407 forinton búcsúzott a kereskedéstől a Magyar Telekom is. Több mint 200 millió forintos forgalom mellett 3,6 százalékkal, 218 forintra gyengült viszont az Opus Global, míg egy kedvező elemzői ajánlás nyomán 2,1 százalékkal, 1745 forintra drágult az ANY biztonsági nyomda. Az euróért este 367,4 forintot adtak.