Közel három évtizedes története legmagasabb féléves árbevételét és nyereségét érte el a magyar tulajdonú UBM-csoport. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett UBM Holding október 1-én szerezte meg ajándékozás révén Magyarország piacvezető takarmánygyártó vállalatának, az UBM Trade Zrt.-nek közel 100 százalékát.

A konszern piacvezető szerepet tölt be a keveréktakarmány gyártásához szükséges alapanyagok kereskedelmében, és a keveréktakarmány-gyártás és -forgalmazás területén is.

Az UBM Holding pénzügyi kimutatásaiban így azóta konszolidálják az UBM Trade adatait is, miközben a vállalat áttért a júliustól júniusig tartó éves beszámoló készítésére.

A vállalat tavaly üzleti éve július és december közötti első felében 92 milliárd forintos rekordárbevételt ért el, miközben szintén új csúcsra, 1,3 milliárdra ugrott az adózott eredménye is, EBITDA-ja pedig 2,3 milliárdra nőtt.

Fotó: Kallus György

Az árbevétel óriási emelkedése mögött a volumenbővülés mellett az alapanyagok drasztikus drágulása is tetten érhető, amit a cég az általa értékesített termékek árában is érvényesített. A búza és a kukorica árának trendszerű emelkedése a teljes 2021-es évben megfigyelhető volt. Sőt, a szójadara ára is az égbe szökött.

A csoport bruttó margintermelő képessége nőtt, és a tervezett eladási mennyiségeket mind a kereskedelem, mind a takarmánygyártás a terveknek megfelelően hozta.

Az UBM 2021-ben 520 ezer tonna fehérje és olajos mag, valamint 698 ezer tonna gabona kereskedelmi értékesítése mellett 760 ezer tonna keveréktakarmányt gyártott, illetve alapanyagot értékesített a magyar és a regionális

állattenyésztés szereplőinek.

Horváth Péter, az UBM Holding vezérigazgatója elmondta, hogy a továbbiakban is dinamikus növekedésre számítanak, céljuk, hogy a magyar piacon elért vezető takarmánygyártó szerepüket tovább erősítésék, és emellett a régióban is növekedjenek. Ennek érdekében több beruházás, illetve azok előkészítése folyik jelenleg is a román, szlovák és szerb piacokon.

A társaság szelestei telephelyén 1,2 milliárd forintos beruházással 60 ezer tonnával emelkedhet a sertéstáp gyártókapacitása, míg a szlovákiai hernádcsányi telephelyen 5,9 millió eurós beruházással a jelenlegi 30 ezerről 88 ezer tonnára emelkedhet a brojler-, a sertés- és a kérődzőtakarmányok előállítási kapacitása.

A két beruházás 2022 nyarán készülhet el, miközben márciusban jelentette be az UBM legújabb, 24,4 millió eurós zöldmezős beruházását Szerbiában, melyet a magyar mellett a szerb kormány is támogat 6,3, illetve 2,5 millió euróval.

Az UBM-csoport a balkáni régió öt országában (Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Albánia) már több éve jelen van takarmányüzleti tevékenységgel. A szerb beruházást indokolja, hogy az ottani állattenyésztés és takarmányozás területén csak részben érhető el magas minőségű és hatékonyságú keveréktakarmány az egyre inkább koncentrálódó nagyüzemi élelmiszer-termelés ellátásához.

Az évi 200 ezer tonna kapacitású szerb takarmánykeverő üzem 2024-re tervezett átadását követően a vállalat regionális gyártókapacitása eléri majd az 1,1 millió tonnát, mellyel a kelet-közép-európai takarmánypiacon is meghatározó szereplővé válik.

A cég részvényére utoljára januárban kötöttek ügyletet, 28 400 forintos áron.