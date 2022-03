Csaknem 3400 gyorshajtót mértek be a rendőrök múlt hét közepén a fővárosban. A 3380 autós közül 132 sofőrrel szemben helyszíni bírságot, 275-el szemben közigazgatási bírságot szabtak ki, további 2973 autóst traffipax mért be. Ők szintén közigazgatási bírságra számíthatnak. Az ellenőrzések során kilenc egyéb bűncselekményt is felderítettek a rendőrök.