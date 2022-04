A republikánus többségű floridai törvényhozás jóváhagyta csütörtökön a Walt Disney Co. vállalat vidámparkjainak otthont adó terület különleges adókörzeti státuszát megszüntető törvényjavaslatot – jelentette a Miami Herald című helyi lap és a The Wall Street Journal.

Az 1967-ben létrehozott, "Reedy Creek Improvement District" nevű különleges körzet számos szabályozás, valamint bizonyos adók és díjak alól mentesíti a Disneyt. Az engedmény lehetővé tette a vállalat számára, hogy több, mint 50 éven keresztül minimális bürokráciával és kedvezményes adózási feltételekkel üzemeltesse vidámparkjait és üdülőhelyeit Florida államban.

A Republikánus Párt által vezetett képviselőház csütörtökön 70-38 arányban fogadta el a törvényjavaslatot, egy nappal azután, hogy a szenátus 23-16 arányban jóváhagyta azt.

Fotó: Shutterstock

A törvényhozók Ron DeSantis republikánus kormányzó utasítására vették a héten összehívott rendkívüli ülésszak napirendjére a törvénytervezetet. A Disney ugyanis nemtetszését fejezte ki a nemek és a szexualitás osztálytermi oktatását korlátozó floridai jogszabály miatt.

A "Szülői jogok az oktatásban" (Parental Rights in Education Bill) nevű törvény azt kifejezetten tiltja, hogy az alsó tagozatos gyermekek szexuális irányultsággal és gender-identitással foglalkozó oktatásban részesüljenek, és a jogszabály tartalmaz olyan rendelkezést is, miszerint tilos az ideológiai oktatás az idősebb, de "nem megfelelő korú" diák részére is.

A Miami Herald ugyanakkor idézte Chris Sprowls házelnököt, aki szerint a Disney kedvezményeinek megvonását a képviselőház már régóta fontolgatta. Ron DeSantis republikánus kormányzó közölte, hogy alá fogja írni a Disneyt hátrányosan érintő törvényt.