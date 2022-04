Gyermeket vár Illés Fanni paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, várhatóan azonban a jövő évi világbajnokságon és a párizsi játékokon már újra ott lesz a medencében – tudatta a 29 éve sportoló az MVM által szervezett keddi, A siker mindenkié! elnevezésű sajtóeseményen.

Az interjúk során szóba került, hogy az épek és a fogyatékkal élő úszók közössége Magyarországon kezd eggyé válni. Jó érzés azt tapasztalni, hogy ezt a szövetségben is látják, elismerik és támogatnak minket. A sport mindenkié, ugyanolyan emberek vagyunk, nem szabad különbséget tenni

– fogalmazott Illés Fanni, aki paralimpiai sikeréről szólva megjegyezte, egy ilyen győzelem rengeteg lemondással és küzdelemmel jár, neki is volt már váll- és könyökműtétje, amelyekre a túlhajszoltság miatt volt szükség.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Ugyanúgy hat-hét órát edzünk, erről szól az életünk, ebben érezzük jól magunkat, és a végén megéri, amikor azt az időt látjuk az órán, amit szerettünk volna elérni

– fűzte hozzá.

Illés Fanni elmondta, hogy terhessége hatodik hónapjában jár, továbbra is edz, és elképzelései szerint a jövő évi világbajnokságon, majd 2024-ben a párizsi paralimpián is ott lesz a medencében. A rendezvényen további két úszó, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka, valamint a speciális olimpiai aranyérmes, Világjátékok-győztes Szilágyi Zsanett is részt vett.

Kapás Boglárka jövő héten Debrecenben, az országos bajnokságon méretteti meg magát, ugyanakkor megjegyezte, hogy amikor kiderült, hogy júniusban Budapesten világbajnokságot rendeznek, elsősorban erre a viadalra kezdtek el készülni.

Minden nap ott van a fejemben és nagyon várom már

– mondta a kiváló úszó.