Az MTI a Ruetersre hivatkozva írta meg, hogy a wimbledoni teniszbajnokság szervezői nem engedik indulni az orosz játékosokat az idei tornán.

Az esemény június 27-én kezdődik és egészen július 10-ig fog tartani.

A Sportico című sportgazdasági honlap számolt be róla, hogy a torna szervezői így tiltakoznak Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja ellen. A füves pályás Grand Slam-verseny házigazdája az All England Lawn Tennis Club (AELTC) már korábban is közölte, hogy tárgyalásokat folytatnak az orosz és a fehérorosz játékosok indulásáról a brit kormánnyal.

A sportszervezet egyelőre nem reagált a kiszivárgott információkra.

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Amennyiben valóban életbe lép az intézkedés, akkor olyan sztárok nem lesznek ott a pályán, mint

Danyiil Medvegyev, Andrej Rubljov vagy Anasztaszija Pavljucsenkova.

Arról nincs hír, hogy az intézkedés a fehérorosz játékosokra is vonatkozik-e - írja a Sportico.

A háború kitörése után a legtöbb sportági szervezet eltiltotta az orosz válogatottakat a különböző versenyektől, de a játékosok egyénileg, a nemzeti jelképeik nélkül elindulhattak.