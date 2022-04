A páneurópai Stoxx Europe 600 index 0,57 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,40 százalékkal zárt magasabban.

Londonban 0,29 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,22 százalékkal végzett magasabban, egy százalékos heti nyereséggel, a CAC-40 Párizsban pedig 0,37 százalékos nyereséggel zárt. A milánói tőzsde 0,56 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a napot, a héten 2,6 százalékkal emelkedett. A madridi 0,71 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a pénteki kereskedést.

Az olajár tíz százalék körüli, két éve, 2020 áprilisa óta a legnagyobb heti veszteség fel tart.

Az európai piacok zárásakor a WTI nyersolaj ára hordónként 100,34 dolláron állt, 0,06 százalékos napi emelkedéssel, a Brent pedig 105,44 dolláron 0,70 százalékos emelkedéssel. Az arany spot ára 0,60 százalékkal csökkent unciánként 1925,59 dollárra. Az arany ára 1,7 százalékos heti veszteség felé tart.

Az eurót 0,32 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1035 dolláron. A dollárindex 0,30 százalékkal emelkedett pénteken 98,61 pontra.