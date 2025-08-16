Figyelmeztetést adtak ki az egészségügyi vezetők, miután lajhár-vírust észleltek

Figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután három esetben is lajhár-vírust észleltek Nagy-Britanniában, noha a fertőzés főként Brazíliában szedi áldozatait. Az Oropouche vírus (OROV) néven is ismert betegség általában enyhe tünetekkel jár, melyek kevesebb mint egy hét után elmúlnak.

A lajhár-vírus Brazíliában shonos, de egyre gyakrabban jelenik meg máshol is/Fotó: Northfoto

Ezek a lajhár-vírus tünetei

A lajhár-vírus jelei között van a láz, a fejfájás, az ízületi és izomfájdalmak, a hidegrázás, hányinger és hányás, viszketés, szédülés, fényérzékenység és a szemek mögötti fájdalom, ám ritka esetekben agyhártyagyulladást és agyvelőgyulladás is okozhat, ami akár halálos is lehet – írja a Daily Mail, mely szerint a betegséget mind a három esetben brazíliai útról hazatérő ember esetében észlelték.

A lajhár-vírust muslincák vagy szúnyogok csípése okozza, ám elméletben szexuális úton is terjedhet. A betegség nem gyógyítható és az esetek 60-70 százalékában a kezdeti fertőzés után napokkal vagy hónapokkal az visszatérhet. Ugyanakkor tüneti kezelés lázcsillapítóval, ágynyugalommal és bőséges folyadékpótlással megoldható.

Bár oltás sem létezik a lajhár-vírus ellen, a megelőzésre is van mód hosszúujjú ruhákkal, szúnyoghálókkal vagy szúnyogriasztóval.

Az 1950-es évek óta ismert betegség els halálos áldozatait tavaly jegyezték fel, amikor két nő vesztette életét Brazíliában, ahol a több mint 12 ezer eddigi ismert eset túlnyomó többségét eddig feljegyezték. A lajhár-vírus az elmúlt években más dél-amerikai országokban és az Egyesült Államokban valamint Kanadában is felbukkant újabban és idén a fertőzés már öt halálos áldozatot követelt Brazíliában. Bár nevét értelemszerűen a lajhárról kapta, a kórokozó emberszabású majmokat és madarakat is megfertőz.