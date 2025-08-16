Figyelmeztetést adtak ki az egészségügyi vezetők, miután lajhár-vírust észleltek

Figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután három esetben is lajhár-vírust észleltek Nagy-Britanniában, noha a fertőzés főként Brazíliában szedi áldozatait. Az Oropouche vírus (OROV) néven is ismert betegség általában enyhe tünetekkel jár, melyek kevesebb mint egy hét után elmúlnak.
A lajhár-vírus jelei között van a láz, a fejfájás, az ízületi és izomfájdalmak, a hidegrázás, hányinger és hányás, viszketés, szédülés, fényérzékenység és a szemek mögötti fájdalom, ám ritka esetekben agyhártyagyulladást és agyvelőgyulladás is okozhat, ami akár halálos is lehet – írja a Daily Mail, mely szerint a betegséget mind a három esetben brazíliai útról hazatérő ember esetében észlelték.
A lajhár-vírust muslincák vagy szúnyogok csípése okozza, ám elméletben szexuális úton is terjedhet. A betegség nem gyógyítható és az esetek 60-70 százalékában a kezdeti fertőzés után napokkal vagy hónapokkal az visszatérhet. Ugyanakkor tüneti kezelés lázcsillapítóval, ágynyugalommal és bőséges folyadékpótlással megoldható.
Bár oltás sem létezik a lajhár-vírus ellen, a megelőzésre is van mód hosszúujjú ruhákkal, szúnyoghálókkal vagy szúnyogriasztóval.
Az 1950-es évek óta ismert betegség els halálos áldozatait tavaly jegyezték fel, amikor két nő vesztette életét Brazíliában, ahol a több mint 12 ezer eddigi ismert eset túlnyomó többségét eddig feljegyezték. A lajhár-vírus az elmúlt években más dél-amerikai országokban és az Egyesült Államokban valamint Kanadában is felbukkant újabban és idén a fertőzés már öt halálos áldozatot követelt Brazíliában. Bár nevét értelemszerűen a lajhárról kapta, a kórokozó emberszabású majmokat és madarakat is megfertőz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.