Brutális mértékben apasztotta az olajcégek profitját a fekete arany első félévi árváltozása

Az Anadolu hírügynökség gyűjtése szerint a világ tizenkét legnagyobb olajvállalata — az amerikai ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger és Baker Hughes, a holland Shell, a brit BP, a francia TotalEnergies, az olasz Eni, a norvég Equinor, valamint a szaúdi állami tulajdonú Saudi Aramco — az idei év első felében összesen 103,9 milliárd dollár nyereséget ért el.

Fotó: Nyikolaj Gingazov / Shutterstock

Ez jelentős visszaesés: 2024 azonos időszakában ezek a cégek még 128,8 milliárd dolláros profitot jelentettek, így a teljes nyereség 24,9 milliárd dollárral, azaz 19,3 százalékkal csökkent.

Részletes vállalati adatok 2025 első fél évére:

Saudi Aramco profitja mínusz 13,6 százalék, 48,68 milliárd dollár

ExxonMobil mínusz 15,3 százalék, 14,79 milliárd dollár

Shell mínusz 30 százalék, 9,8 milliárd dollár

TotalEnergies mínusz 31,2 százalék, 6,54 milliárd dollár

Chevron mínusz 39,7 százalék, 5,99 milliárd dollár

ConocoPhillips mínusz 1,2 százalék, 4,82 milliárd dollár

Equinor mínusz 13 százalék, 3,95 milliárd dollár

BP mínusz 31,9 százalék, 3,73 milliárd dollár

Eni mínusz 8,3 százalék, 1,99 milliárd dollár

Schlumberger mínusz 17 százalék, 1,81 milliárd dollár

Halliburton mínusz 48,6 százalék, 676 millió dollár

A Baker Hughes volt az egyetlen kivétel, amelynek a profitja nőtt: 6,8 százalékkal, 1,1 milliárd dollárra.

Mi okozza a visszaesést?

Julien Mathonniere, a londoni Energy Intelligence Group olajpiaci közgazdásza szerint a profitcsökkenés oka az, hogy a pandémia és az orosz–ukrán konfliktus alatt elért kiugró nyereségek már nem ismétlődnek meg. Kiemelte, hogy az amerikai ösztönzők ugyan korábban támogatták a profitabilitást, de mára a vámok, a gazdasági bizonytalanság és a növekvő költségek visszavetik az eredményességet. Emellett az olaj iránti kereslet is csökkenőben van, ami elriaszthatja a fosszilis energiahordozókba való befektetéseket.

Mathonniere szerint a vállalatoknak át kell állniuk egy új stratégiára, amely a portfólió konszolidációján és diverzifikálásán alapul. A jövőben azok a cégek maradhatnak nyereségesek, amelyek szigorú tőkefegyelmet tartanak fenn, hatékonyan csökkentik kiadásaikat, és körültekintően választják ki zöldátállási projektjeiket. A növekedés helyett a tartósság lesz a fő motiváció, és a piacbővítés legreálisabb útja a versenytársak felvásárlása lehet. Hozzátette: a tartósan alacsony olajárak késleltethetik a beruházásokat, ami hosszú távon károkat okozhat.