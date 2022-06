A kontinens középső területein leginkább helyi hatások, valamint meleg-nedves szállítószalag dominál, melyek hatására záporok, zivatarok alakulnak ki, az Alpokban rendszerbe szerveződött heves zivatarok is kialakultak, ott néhol jelentős mennyiségű csapadék zúdult le. A Kárpát-medencében is helyi hatások érvényesülnek, de közel helyezkedik el hozzánk a labilisabb és nedvesebb levegő is, ami miatt a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulnak ki záporos, zivataros csapadékgócok. Mindeközben dél felől továbbra is forró levegő érkezik.

Fotó: Németh András / Somogyi Hírlap

Csütörtökön napos időre számíthatunk általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel, azonban a Dunántúl nyugati részein erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és ott az esti, késő esti órákban záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a nyugati határvidéken akár hevesebb zivatarok sem zárhatók ki. A délkeleti szél szerda estétől fokozatosan mérséklődik, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 33 és 39 fok között várható.