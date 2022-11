Vasárnap reggel hét órakor Szlovénia-szerte kinyitottak a szavazóhelyiségek, és megkezdődött az elnökválasztás második fordulója amelyben csaknem 1,7 millió szavazásra jogosult szlovén állampolgár adhatja le voksát.

Szlovéniában 3087 szavazóhelyen adhatják le voksaikat az állampolgárok, külföldön pedig 30 országban lehet az urnákhoz járulni. Akik távolabb vannak a kijelölt külképviseleti helyektől, levélben is leadhatták előre a voksukat. A korai választásokon – keddtől csütörtökig – 78 ezer állampolgár, a szavazásra jogosultak 4,8 százaléka voksolt. Nagyobb volt a részvételi arány, mint öt évvel ezelőtt (1,54 százalék).

Az első fordulóban egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie az abszolút többséget, így az első két helyezett, Logar és Pirc Musar részvételével második fordulót kell tartani.

A három héttel ezelőtt tartott szavazáson Logar a voksok 33,95 százalékát, Pirc Musar pedig 26,88 százalékát gyűjtötte be.

A legfrissebb felmérések most Pirc Musar győzelmét vetítik elő, eszerint a baloldali jelölt a voksok 51,7 százalékára, míg ellenfele 44,6 százalékára számíthat. Elemzők szerint ugyanakkor az alacsony részvételi arány Logarnak kedvezhet.

Az 54 éves Natasa Pirc Musar karrierjét újságíróként kezdte, 2005 és 2014 között adatvédelmi biztos volt, majd 2015-ben ügyvédi irodát nyitott, és azóta is ügyvédként dolgozik. A németül és angolul is kiválóan beszélő Anze Logar több ciklusban volt a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) parlamenti képviselője, majd 2020 és 2022 között az előző, Janez Jansa vezette jobboldali kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget.