Rögtön az elején valami nagyon szokatlan történt a Trump–Putyin csúcstalálkozón: az orosz elnök megtette, amire Kim Dzsongun nemet mondott

Hosszas egyeztetéseket, majd órákon át tartó várakozást követően végre összejött a személyes találkozó Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A két politikus pénteken Alaszkában találkozott egymással. Bár úgy tűnt, hogy egy kisebb mentális párbaj részeként megváratják egymást, végül helyi idő szerint délután fél négy magasságában megtörtént a kézfogás a két nagyhatalom elsőszámú vezetői között.

Vlagyimir Putyin (b) és Donald Trump (j) az alaszkai csúcstalálkozón / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A CNN felhívta a figyelmet arra, hogy a csúcstalálkozó egy váratlan jelenettel folytatódott. Putyin ugyanis csatlakozott Trumphoz az elnöki limuzinjában, amikor elhagyták a kifutópályát és elindultak a tárgyalás helyszíne felé. Ez a lépés szokatlan az ilyen találkozókon, főleg komoly politikai ellenfelek esetében.

A portál felidézte, hogy amikor Donald Trump azt akarta, hogy az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun csatlakozzon hozzá az elnöki limuzinban a 2018-as szingapúri találkozójuk során, akkor a tanácsadói lebeszélték erről az elképzeléséről.

Ezért ülhetett egy autóba Trump és Putyin

Azonban az egy másik korszak volt Trump számára, más tanácsadókkal vágott neki annak a látogatásnak, és ami a legfontosabb, más célokkal ült tárgyalóasztalhoz.

A közös autózásnak komoly jelentősége is lehet. A csúcstalálkozó ugyanis nem négyszemközt zajlik majd. A megbeszélésen orosz részről részt vesz Szergej Lavrov külügyminiszter, valamint Jurij Usakov, Putyin főtanácsadója is, Trump oldalán pedig Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különleges megbízott segít az elnöknek az amerikai érdekek képviseletében. A limuzinban azonban nélkülük, kettesben beszélhet egymással a világ talán két legfontosabb politikusa, még ha csak egy rövid út erejéig is.

Az orosz média arról számolt be, hogy a közös utazás Trump ötlete volt, Putyin pedig egyből belement abba, hogy saját a Aurus limuzinja helyett ezúttal Trump páncélozott limuzinjában utazzon a helyszínre.