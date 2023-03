Koronavírus: több mint ezer új fertőzött egy hét alatt Magyarországon

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 422 040, közülük 6 209 688-an a második, 3 905 081-en a harmadik, 424 830-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták – közölte a múlt heti összesített adatokat ismertetve a Koronavírus Sajtóközpont.

Az előző héten 1016 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 197 820-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

A múlt héten meghalt 13, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 775-re emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 144 382, az aktív fertőzöttek száma pedig 4663-ra nőtt. Tudatták azt is, hogy 384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – írták.