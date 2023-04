Az OXO Technologies üzleti stratégiájával összhangban, növekedési fázisú befektetési portfóliójának bővítése céljából az igazgatóság döntése alapján részvénycsere formájában tervez egyes újabb innovatív technológiai cégekben részesedést szerezni. Ennek keretében lehetőség nyílik a 2011 óta működő PBG FMC kockázati tőkealap egyes portfólióelemeinek átvételére, amely tranzakció az alábbi portfólióelemeket érinti:

– A Tappointment Kft. egy 2014-ben alakult fejlesztési és tanácsadó ügynökség. A szoftverfejlesztés számos szakaszát elvégzik a legújabb tervezési és technológiai trendek felhasználásával. A Tappointment által kifejlesztett szoftvermegoldások lefedik az egészségügy területeit, a kiskereskedelmi, kommunikációs, illetve informatikai szoftvertermékeket, valamint szolgáltatásokat.

– A Madbarz Ltd. egy összesen 2 millió regisztrált felhasználóval rendelkező globális fitneszalkalmazás, saját testsúlyos edzésalkalmazással, amellyel bármikor és bárhol edzhet a felhasználó.

– Az EvolVeritas Kft. egy gyógyszeripai fejlesztést végző cég, amely a patkány- és egérkísérletek folytatásának és egy konkluzív proof of concept dokumentálásának a lépésénél tart.

A tranzakció keretében az ellenértéket OXO-részvények átruházásával egyenlítik ki, ennek előfeltételeként a csereszerződés aláírását követően tőkeemelés zajlik le. A tőkeemelés során alkalmazott részvényárfolyam várhatóan a döntést megelőző napi 180 napos átlagár. A tranzakció keretében a Tappointment Kft. esetében

11,49 százalékos üzletrész, a Madbarz Ltd. esetén 6,7 százalékos üzletrész, illetve az EVOL Veritas Kft. esetében 23,33 százalékos üzletrész képezi a tranzakció tárgyát.

Az OXO igazgatósága előzetes döntést hozott arról, hogy 10 millió forint összegben újabb tőkeemelést hajt végre a Dicomlab Dental Kft. portfóliócégben. A befektetési kört a portfóliócég egyéb társbefektetőkkel kiegészülve annak érdekében kezdeményezte, hogy egy potenciális exit előkészítése finanszírozásra kerüljön.

A fenti apporton és tőkeemelésen kívül a társaság igazgatósága döntött arról is, hogy előzetes jóváhagyást ad a PSC CEE Kft.-ben birtokolt 2,59 százalékos üzletrész értékesítésére.