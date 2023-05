Áprilisban is magasan szárnyalt a Wizz Air, a magyar hátterű diszkont légitársaság éves alapon 32 százalékkal több, összesen 4,9 millió utast szállított. A növekedés a flotta teljes kapacitásainak bővülését is felülmúlta, az elérhető ülések száma ugyanis 21 százalékkal nőtt az utóbbi egy évben. Ennek megfelelően tovább javult járatkihasználtság is, múlt hónapban átlagosan 90,9 százalékig tudta megtölteni járatait a fapados, egy éve ez az arány még 83,5 százalék volt.

A társaság részvényei jól teljesítenek kedden, kora délutánig 2,8 százalékkal erősödött a kurzus, idén pedig már 63 százalékos árfolyamemelkedést regisztrálhattak a befektetők.