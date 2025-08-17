A halastavakban is pusztít az aszály, ráadásul a halért is kevesebbet kapnak a halászok

Tavaly a termelésben ugyan egy jó évük volt, 10 százalékkal több volt a haltermés, de az aszály miatt idén újra csökkenő mennyiséggel kell számolni – mondta a Világgazdaságnak Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója. Ő nem is az idén visszaeső haltermelést tartja a legnagyobb gondnak, hanem attól tart, hogy az új nemzedék már nem fog küzdeni a körülményekkel, vagyis azzal, hogy a növénytermesztők háromszor annyi támogatást kapnak egységnyi területre, az általuk végzett ökológiai szolgáltatást – például a vízimadarak „táplálását” – pedig nem fizeti meg senki. Közben csökkent a hal ára és a halfogyasztás is, sőt szerinte most a horgászok száma is visszaesett.

A halászokat sújtja az aszály és az is, hogy csökken a hal ára / Fotó: Kiss Annamarie

Tavaly ilyenkor az élő ponty tó melletti eladási ára 1500 forint volt kilónként, most 1200 forint körül van. A pontyok 60 százaléka karácsonykor kerül a vásárlókhoz, és a tavalyi volt az első év hosszú évek után, amikor csökkentek az eladások.

Hiányzó fejlesztések

A jövőre nézve rosszat sejtet az is, hogy nincsenek fejlesztések, hat év alatt csupán 17 hektár halastó létesült az országban állami támogatással és 120 hektár tóterület – szintén támogatott – rekonstrukciója történt meg. Lévai szerint nem csoda, hogy nincs pénz a fejlesztésekre, hiszen a halastavak jó esetben is csupán 4-5 százalékos árbevétel-arányos eredményt tudnak elkönyvelni.

A halászati ágazatban nemcsak a felszínen lévő vizek hiánya okoz problémát, hanem az is, hogy vészesen süllyed a talajvízszint Magyarország szinte egész területén. Ebből következik az, hogy

az aszályosodás felgyorsult, hiszen amikor a felszíni vízkészletek nem töltődnek föl, amikor nincs tele például sem a Balaton, sem a Velencei-tó, és a halastavak nagy része sem, akkor nyilván kevesebb víz jut le az alsóbb talajrétegekbe is.

Ennek az is az oka, hogy a csapadékviszonyok megváltoztak, egy ideje nem a klasszikus téli, lassan leszivárgó csapadék a jellemző, hanem a hirtelen lezúduló, aminek jó része idén is már a vegetációs időszakban hullott le, és ami leszivárgott belőle a talajba, azt pillanatokon belül fölélte a növényzet – magyarázta.