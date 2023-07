Megnyílik az utasok előtt Veszprém állomás felújított állomásépülete, várhatóan 17 órától már a megújult váróterem fogadja az utasokat. Az állomás felújítása a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz csatlakozva valósul meg, pénteken a felújított utasforgalmi területeket adják vissza az utasoknak, a projekt pedig ősszel fejeződik be teljeskörűen – jelentette be pénteken a MÁV Zrt.

A tájékoztatás szerint idén februárban kezdődött a felújítás, a munkálatok két ütemben valósulnak meg. Az első ütem július 14-én zárul. A nyár folyamán az aluljáró környezetében lévő fedett területen is telepítik a jegykiadó automatákat, így hamarosan az utascsarnokon kívül is lesz lehetőség jegyvásárlásra.

Az épület immár lépcsőn és rámpán is megközelíthető, az utasváróba pedig fotocellás ajtókon léphetünk be. A váróteremben új burkolatok, álmennyezet és világítás épült ki, a bútorokat is lecserélték, étel- és italautomatát is kihelyeztek, valamint akadálymentesített mosdó is az utasok rendelkezésére áll. A könnyebb tájékozódás érdekében a felújított területeken megújultak a statikus utastájékoztató elemek is (táblák, piktogramok), továbbá a váróteremben új dinamikus utastájékoztató rendszert (digitális monitor) építettek ki.

Az állomás környezetében lévő, a városhoz tartozó területek önkormányzati beruházás keretében megújulnak. Emiatt jelenleg a város felől az állomásépület előtti burkolt felületen keresztül, a nyugati oldalon kialakított sávban lehet megközelíteni a fedett aluljárót. A beruházás második ütemében befejezik az épület teljes színezését, a peronok felőli oldalon az előtető építését, valamint az épület körüli tér térkövezését is.

Veszprém vasútállomás felújítása 1,105 milliárd forintból – 750 millió forint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásból és 355 millió forint értékű MÁV saját forrásból – valósul meg.