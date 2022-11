Bár az otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolható kamattámogatott hitel igénylése már nem fér bele a határidőbe, de a megtakarítással rendelkező családok még másfél hónapig benyújthatják a felújítási munkálatokról kapott számláikat az Államkincstár felé – hívta fel a figyelmet a Duna House.

Energetikai korszerűsítésre fordítja a többség az otthonteremtési támogatást.

Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb Lakáspiaci jelentése alapján a hitelkihelyezés valamennyi terméktípus esetében csökkent augusztusban. A pénzintézetek 2022. második negyedévében 786 milliárd forintos összegben kötöttek hitelszerződéseket, ezeknek több mint felét a lakáshitelek adták.

Az ügyfelek 61 százalékban használt lakás vásárlására fordították a felvett hitelösszeget. Rekord volument jelentett a lakáshitelek 427 milliárd forintos kibocsátása a második negyedévben, ez az érték mintegy 17 százalékkal múlta felül a 2021 azonos időszakában mért szintet.

A második negyedév zárását követően ugyanakkor egyre jobban érezhetővé vált a lassulás, a jegybank adatai szerint a havi lakáshitel-kibocsátás már nem érte el a 100 milliárd forintot.

Hasonló tendenciát mutatnak a Credipass adatai is, amelyek alapján október hónapban a jelzáloghitelpiacon tovább folytatódott a csökkenés. Az októberre becsült 68 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitel éves szinten 37 százalékos mérséklődést jelent, míg az idei szeptemberhez képest 17 százalékkal lett gyengébb a havi mutató.

A gazdasági nehézségek és a megélhetési költségek emelkedése, a kiugró infláció, az átalakuló ingatlanpiac és a megváltozott, emelkedett kamatkörnyezet kételyeket ébreszt a vevőkben

– összegezte Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

Az energiaárak emelkedése jelentős hatással volt az ingatlanpiacra, az eddiginél is keresettebbek lettek az alacsony energiafelhasználású ingatlanok, illetve felértékelődött a rossz energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanok korszerűsítésének fontossága.

Bár a 2023-as folytatásról nincs hír, az otthonfelújítási támogatás 2022. december 31-ig biztosan igényelhető, a legalább egy, 25 év alatti gyermeket nevelő családok számára.

A lakhatási körülmények javítása és a magyar lakásállomány megújulásának ösztönzése céljából

a felújítási, korszerűsítési költségek felét – maximum 3 millió forintnyi összeget – vállal át az állam, ennek köszönhetően lehetőség nyílik például megújuló energiaforrást használó rendszerek vásárlására.

Az Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása alapján a megítélt támogatást az igénylések 41 százalékában energetikai modernizálásra igényelték. Az idei év harmadik negyedévének végén

az Államkincstárhoz beérkezett és elfogadott számlák értéke 76 milliárd forintot tett ki, amellyel közel 190 ezer lakóingatlan korszerűsítéséhez járult hozzá a támogatás.

A legnagyobb arányban tetőcserére, és -felújításra nyújtott be támogatási igényt a lakosság, amelynek a napelemes rendszerek telepítésének előkészítésében is jelentős szerepe van. Napelemre a támogatások 8 százalékát fordították, egyéb fűtési- és melegvíz-rendszer korszerűsítésre az igénylések 6 százaléka jutott, de népszerű felújítási cél volt még a homlokzati hőszigetelés (7 százalék) és külső nyílászárócsere (9 százalék) is.