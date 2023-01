Ahogyan a Világgazdaság január elsején megírta, hogy mi várható idén a lakáspiacon, az Ingatlan.com is elkészítette saját előrejelzését. A portál szerint öt trend határozhatja meg a piacot 2023-ban, ami az inflációval, rezsiszámlákkal, lakástámogatásokkal, építési kedvvel és a piaci túlkínálattal van összefüggésben.

Fotó: Shutterstock

Az Ingatlan.com szerint az első, hogy a a hitelkamatok továbbra is magas szinten maradnak, csak akkor indulhatnak csökkenésnek, ha az infláció is mérséklődni kezd. Ez pedig a keresletre is hatással lesz. A második előrejelzés, hogy az európai energiaárrobbanás csak mérsékelten gyűrűzik be a rezsiszámlákba, ez elsősorban annak köszönhető, hogy májusig marad az átlagfogyasztás felett is az őszi gáz- és áramtarifa.

Ha kezelhető szinten maradnak a gázszámlák, akkor 2023-ban nem lesz olyan lakáseladási hullám a rezsikényszer hatása alatt, mint amire korábban számítani lehetett.

Szintén növeli a vevők mozgásterét az is, hogy maradnak az állami támogatások, azaz a babaváró és a falusi CSOK is 2024 végéig lesz igényelhető, ahogyan a lakásépítésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítés lehetősége is fennmarad. A portál szerint hiába a válság réme, a nagyobb vállalkozások nem állnak majd le az építkezésekkel, inkább előremenekülnek, s várhatóan bőven lesz a kínálatban új építésű lakás, amely a használt ingatlanok árának is támaszt adhat.

Az Ingatlan.com szerint idén legfeljebb 100-120 ezer adásvételre kerülhet sor, ami 20 százalékkal maradhat el a tavalyi szinttől. Kulcskérdés lesz, hogy az eladók el tudják-e érni a vevőket, ehhez megfelelően rugalmas és reális árazási stratégia kell.

Az elmúlt éveket jellemző két számjegyű drágulással szemben 2023-ban jóval lassabban, átlagosan 4-5 százalékkal növekedhetnek az árak.

4. Lesznek előremenekülő lakásépítők

2022-ben a gazdasági bizonytalanságok hatására sok beruházó elhalasztotta lakásépítési terveit. A nagyobb vállalkozások közül viszont szép számmal vannak olyanok is, akik inkább előremenekülnek, és nem állnak le az építkezésekkel. A kínálatban szereplő kellő mennyiségű új lakás, nem csak a lakáspiaci forgalmat tarthatja életben, de a legjobb minőségű használt ingatlanok árainak is támaszt adhat.

5. Piaci túlkínálat 2023-ban

