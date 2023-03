Bár erősen visszaesett a kereslet, az OTP Ingatlanpont szakértői látják az életjeleket is a balatoni ingatlanpiacon, ahol a tavasz ígérete hozott némi élénkülést, de ez csak egyes területeket érintett. A piaci szakértők úgy érzékelik, hogy az eladók még csak most kezdenek alkalmazkodni az új helyzet adta feltételekhez. Az érdeklődés irányváltása vélhetően idén is folytatódik, ám a tempó sokkal visszafogottabb lesz a prognózis szerint.

A tóparti települések ingatlanpiacán brutális volt a drágulás az elmúlt években.

Fotó: Shutterstock

A Balaton északi régiójában tavaly augusztusig elfogadható volt a piac, de aztán az energiaárak növekedésével elérkezett a fordulat, és megcsappant az érdeklődés – közölte Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont stratégiai partnere.

A kivárás miatt decemberre már 50-60 százalékkal esett vissza a kereslet, az árak viszont maradtak. Az eladók azóta sem vitték lejjebb az áraikat, de a megbízások szaporodnak, olyanok is igénybe veszik a szakértő segítségét, akik eddig úgy gondolták, majd eladják maguk az ingatlanukat.

A keresleti helyébe kínálati túlsúly lépett

Bár a tavasz ígérete hozott bizonyos élénkülést, ez csak egyes területeket érintett. Leginkább a tó agglomerációjába, azaz a parttól 5–15 kilométer távolságban keresnek olyan kisebb házakat, lakásokat, amelyek még a kedvezményes rezsikeretből is fenntarthatók.

Az árak jelentősen nem változtak, csupán a falusi ingatlanoknál indultak el egy kicsit lefelé, talán 10 százaléknyit.

Mindenki reméli a csodát, azaz hogy tarthatók lesznek a korábbi árak

– mondta Tóth Tibor.

Szigligeti utca.

Fotó: Getty Images

A Balaton mindig vonzó és frekventált hely volt. Viszont a szakértő szerint továbbra is elsősorban a kisebb értékű házakat, telkeket és a pincenyaralókat fogják keresni.

A térségben az átlagos falusi ingatlanok négyzetméterenként 135–500 ezer forint közötti árakon kelnek el, a városi ingatlanok esetében jóval egymillió forint feletti négyzetméterár is előfordul.

A déli parton sok tekintetben hasonló a helyzet.

Jelenlegi mintegy kétharmaddal kisebb a kereslet, mint tavaly ilyenkor. Igaz, hogy a balatoni ingatlanok szempontjából lassan elkezdődik az év egyik legintenzívebb időszaka, de ehhez most hiányoznak a vevők

– mondta Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

Mára eltűntek a külföldi érdeklődők is, aki mégis jön, az meg nem hiszi el, hogy két év alatt micsoda árnövekedés volt a piacon – tette hozzá a siófoki ingatlanközvetítő.

Siófok kertvárosában, a tótól távolabb 10-15 milliós telekhányadár jut egy társasházi lakásra, amihez az építés költségeit és a beruházó hasznát hozzátéve már 1 millió forintos négyzetméterár jön ki, erre azonban kicsi az érdeklődés, így a beruházók is inkább kivárnak.

Nem szűnt meg teljesen a kereslet

Telket és házakat 20–50 millió között, maximum 60 millió forintért keresnek most.

Aztán nagy szünet jön, és utána jönnek a több százmilliós ingatlanok, amelyekben cégek látnak fantáziát.

Egy 800 milliós századfordulós villára hamarabb akad érdeklődő, mint egy 80 milliós lakásra – tapasztalják az ingatlanosok.

Keszthelyen drágultak legnagyobb mértékben az ingatlanok.

Fotó: Csák István / Shutterstock

Az árak merevek, az új építésűeknél semmilyen elmozdulás nincs, de a használt ingatlanok piacán érdeklődés híján már a 10 százalékos alku sem számít szemtelenségnek, sőt, esetenként még kicsit nagyobb árlejtést is el lehet érni.

A déli parton is szaporodnak a megbízók, akik megtapasztalva az értékesítés nehézségeit, már inkább profikra bíznák az eladást. A korábbi évekhez hasonló aktivitást idén nem várnak a dél-balatoni lakáspiacon.

Néhol már kitehetik a megtelt táblát Megtelni látszik a Balaton, a tóparti járások összességében csupán 0,8 százalékkal tudták növelni az állandó lakosaik számát 2019 és 2022 között. Az érdeklődés mindinkább a frekventált városok agglomerációja felé tolódik. A nagyobb lélekszámú part menti települések közül leggyengébben Balatonboglár szerepelt, amelynek a lakosságszáma 3,4 százalékkal csökkent, míg a legtöbb új polgárt Balatonalmádi gyűjtötte, ahol 4 százalékkal nőtt az állandó lakosok száma. A legnagyobb bővülést elérők jellemzően azok a kistelepülések érték el, amelyeket a falusi CSOK-kal is népszerűsítettek. A rekorder ezek körében Zalaköveskút mintegy 40 százalékos lakosságnövekedéssel, a közvetlen vízparti települések közül pedig Balatonrendes érte el a legjobb eredményt 16 százalékos bővüléssel.