A nyílászárócsere lehet az Otthonfelújítási Program sztárja

Habár az indulás előtt hatalmas várakozás előzte meg a 2024. július elsejétől elérhető Otthonfelújítás Programot, a kezdeti lelkesedés után veszített lendületéből az érdeklődés. Talán ennek is betudható, hogy a közeljövőben jelentős változások várhatók a programban, a cél, hogy szélesebb körben hozzáférhetővé váljon a támogatás, amelyre az építőipari szereplőknek is nagyon nagy szükségük van az ágazat gyenge teljesítménye miatt.

A legtöbben a nyílászárók cseréjét tervezik / Fotó: Karnok Csaba

„Elindult a szakmai munka az Energiaügyi Minisztérium vezetésével a program felgyorsítása érdekében. Azon dolgozunk pénzintézetek, szakmai szervezetek közreműködésével, hogy a pályázati folyamatok egyszerűsödjenek, a lakosság számára könnyebben hozzáférhetővé váljanak a támogatások, és megvalósuljon mintegy 20 ezer családi ház korszerűsítése” – ismertette Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ magyar építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke.

Az Újház Zrt. adatai szerint a jelentkezők 57 százaléka nyílászárócserére fordítaná a pályázati összeget.

Juhász Attila úgy véli, hogy a programban várható egyszerűsítések felpörgethetik a nyílászárópiacot. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy ebben a szegmensben kizárólag kulcstermékek vehetnek részt a pályázatban, ami azt jelenti, hogy jellemzően a Magyarországon gyártott termékek számolhatók el. Hozzátette, hogy a hazai nyílászárógyártók teljes mértékben felkészültek a növekvő keresletre, a szükséges kapacitások is rendelkezésre állnak.

Walter József, a Párkányos alapítója arról számolt be, hogy már augusztus vége óta nagyobb érdeklődés tapasztalható a nyílászárók és azok kiegészítői, különösen az ablakpárkányok iránt. „Párkány nélkül nincs felújítási program, ugyanis nyílászárócsere esetén keletkezik egy fogadó felület, amelyet be kell burkolni, ha ez nincs, beázik az épület, vagy úgynevezett hőhíd alakul ki” – hangsúlyozta a szakértő, aki a legjobb megoldásnak a kőpárkányokat nevezte, amelyek megfelelő beépítés esetén segítenek elkerülni a hőhidak kialakulását, ezáltal energiahatékonyabbá teszik az épületet, ami különösen fontos az Otthonfelújítási Program 30 százalékos energiamegtakarítási előírásai szempontjából is.