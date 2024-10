Közlekedésbiztonság: így csökkenthető a baleset kockázata

Vezetéstechnikai instruktorként alapvetően azt tudom elmondani, hogy egyre nagyobb azoknak a száma, akik szeretnének a saját készségeikkel, képességeikkel tisztában lenni, illetve jobban megismerni saját járművüket, technikájukat – válaszolta lapunknak Hoffer Zsolt azon kérdésünkre, hogyan áll jelenleg a magyar közlekedésbiztonság.

A közlekedésbiztonságért mi is sokat tehetünk / Fotó: AFP

Hozzátette: az is látszódik a mindennapi közlekedésben, hogy az A-ból B pontba tartó közlekedőknél jellemzően nagy számban terheli a sofőröket az, hogy a B pontban mi fog történni, ezáltal a vezetésre kevésbé figyelnek.

Ebből adódóan kiemelten nagy jelentősége van annak, hogy kampányokkal felhívjuk a figyelmet azokra a közlekedési veszélyekre és azokra a tendenciákra, amelyeket el kell kerülni – hangsúlyozta, megjegyezvén: szeretnénk minél több emberben tudatosítani, mennyire fontosak a vezetéstechnikai képzések. Az ilyen tréningeken megmutatják többek között azt,

milyen a helyes üléspozíció,

hogyan használjuk megfelelően a biztonsági övet, és

hogyan figyeljünk egymásra a mindennapokban.

Az évszak és a fejújítások is vezetést zavaró tényezők lehetnek

Megkezdődött az ősz, ezzel pedig megjelent a csapadékos, esős időjárás – figyelmeztetett a szakember.

Itt például a ködlámpa, illetve a ködzáró fény használata is zavaró tényező lehet.

Hoffer Zsolt kiemelte az autópályákban található sávelzárások, szűkítések, és az ezekből adódó sebesség- és ritmusváltásoknak a veszélyeit is. Jellemző, hogy ilyenkor „kis harcok” alakulhatnak ki a sofőrök között, hogy ki enged vagy nem enged be valakit. Utóbbi egyébként rendkívül nagy torlódást is eredményezhet, és megzavarhatja a járműkezelőt, ami balesetet eredményezhet – jegyezte meg.

Apróságokkal is sokat javíthatunk a közlekedésbiztonságon

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy sok, apróságnak tűnő dologgal rengeteget javíthatunk a biztonságon. Példaként kiemelte:

a mai világban már nagyon sok megoldás van, hogy a mobilt ne kelljen a kezünkbe venni, és mégis megfelelő minőségben telefonáljunk.

A mindennapi vezetésben mindennek van egy funkciója, ezért figyelni kell arra, hogyan zajlik

a járműben való étkezés,

nem monoton-e a járműkezelés, valamint

az autó megfelelő szellőztetése.

Utóbbinál kiemelte, ez is nagyon fontos, hiszen az elhasználódott levegő oxigénhiányhoz vezethet, ami pedig fáradtságot okoz. A közös baráti, családi utazással kapcsolatban megjegyezte: a velünk együtt utazók tudnak figyelmet fenntartani, ugyanakkor figyelmet elvonni is. A gyermeket is fontos megfelelően bekötni, rögzíteni, hogy ne vonja el a figyelmet a jármű kezelésétől.