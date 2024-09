Többgenerációsra szabták az otthonfelújítási programot

A pályázati kiírás által használt megnevezések nem mindig vannak összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezések által használt fogalmakkal, de sorházi lakás vagy akár az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok is részt vehetnek az otthonfelújítási programban.

Több mint ezernyolcszázan vesznek részt az otthonfelújítási programban eddig / Fotó: Shutterstock

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, első körben ellenőrizni szükséges az ingatlan-nyilvántartást. Nem lehet pályázni a „lakás”, „üdülő”, „apartman” vagy „öröklakás” elnevezéssel nyilvántartott ingatlanok tulajdonosainak, viszont a sorházi lakások nincsenek kizárva a kedvezményezetti körből akkor, ha a telek határán egy vagy legfeljebb két oldalfallal csatlakoznak egymáshoz. Ilyen sorházak pedig társasházak is lehetnek – természetesen nem a többemeletes épületekre kell gondolni. Akár az ikerházak is bekerülhetnek a programba – ismertette a szakértő – ezek jellemzően egy oldalfallal csatlakoznak egymáshoz a telekhatáron.

A felhívás kitér az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanokra is – ezek között ugyancsak megtalálhatók sorházak, többgenerációs családi házak. Balogh László azt mondta, osztatlan közös tulajdonok esetében is benyújtható pályázat, azonban nem együttesen lehet pályázni az adott helyrajzi számú telek házaira, hanem önálló használati egységenként.

Mellékelni kell a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodást és a vonatkozó megosztási vázrajzot is, e kettő igazolja ugyanis, hogy az adott telken belül az egyes részek kihez tartoznak.

Ha a beruházás bármilyen módon érinti a közös tulajdont, pontosabban a közös részeket (például kémény, homlokzat), a többi tulajdonostársnak is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához.

A Money.hu tudástára szolgál egy érdekes adalékkal. A lakásként nyilvántartott sorházi, ikerházi épületek esetén megoldási lehetőségként kínálkozik, hogy a társasház megszüntetésével azok osztatlan közös tulajdonba kerüljenek. Ebben az esetben azonban nagyon fontos már a többi tulajdonossal történő egyeztetés során ügyvédet bevonni a folyamatba. Már csak azért is, mert a kulcsfontosságú dokumentumot, a használati megosztást is ügyvéd készíti el, és ez a megállapodás rendezi a korábbi társasházi tulajdonba tartozó épületrészek sorsát is.