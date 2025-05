Felvásárolják az ukránok a lengyel ingatlanokat: Varsó olcsóbb, mint Kijev

Panellakás, avagy milliós négyzetméterárak a tömegpiacon

A panellakás tömegtermék volt, és az is maradt, a lakótelepeken azonban nemrég még aligha gondolták, hogy a közelmúltban még lesajnált házgyári lakások ára is sorra lépi át a milliós küszöböt. A panel árát most árgus szemekkel figyeli a piac, hiszen az a szakértők szerint a legjobb mérce, az aktuális helyzet legpontosabb jelzője. Körképünk az árakról és az előregyártott elemekkel épült panellakás kilátásairól.